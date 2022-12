Mystiskt inbrott kan fälla Ramaphosa

Fakta: Cyril Ramaphosa Sydafrikas president sedan 15 februari 2018 och regeringspartiet ANC:s ordförande. Född i Soweto väster om Johannesburg 1952. Juridikstudent, aktivist och senare politiker, som spelade en central roll under Sydafrikas demokratiseringsprocess på 1990-talet. Lämnade politiken 1997, några år efter att han misslyckats med att utses till Nelson Mandelas "kronprins" och därmed på sikt bli landets president. I stället sökte sig Ramaphosa till näringslivet, och byggde upp en förmögenhet på sina affärer. Återvände senare till politiken och blev vicepresident under Jacob Zuma 2014.

Regeringspartiet ANC har kallat till krismöte på torsdagen.

Cyril Ramaphosa kan ha begått "allvarliga överträdelser" av grundlagen och landets korruptionslagar, enligt en fristående kommitté som på parlamentets uppdrag har tittat närmare på uppgifter om ett inbrott i presidentens hem.

Kommitténs upptäckter har fått marken att skaka under Ramaphosa. Avgångskrav skallar från såväl oppositionen som inom det egna partiet.

Presidenten kan bli den tredje som tvingas bort från posten under maktpartiet ANC:s styre efter apartheid. Partistyrelsen sammanträder vid klockan 18 svensk tid, enligt uppgifter till AFP.

Entréskylten vid Cyril Ramaphosas gård i Bela Bela, norr om Pretoria. Arkivbild.

Under en soffkudde?

I juni gick Sydafrikas tidigare underrättelsechef ut och anklagade Cyril Ramaphosa för att ha mörklagt ett inbrott som hade ägt rum år 2020 på hans ranch Phala Phala, som ligger norr om Pretoria.

I stället för att anmäla det till polisen valde han, enligt anklagelserna, att låta kidnappa tjuvarna och muta dem till tystnad om det hela.

Ramaphosa nekar bestämt till det. Han har sagt att tjuvarna stal motsvarande ungefär sex miljoner kronor i kontanter, som låg gömda under kuddarna i en soffa på gården. Dessa kom enligt honom från en sudanesisk medborgare som hade köpt bufflar som fötts upp på gården.

Pengarna lades först i ett kassaskåp, säger Ramaphosa. Enligt honom beslutade ledningen på gården senare att det allra säkraste var att lägga pengarna under en soffkudde.

Utredarna vill klarlägga var pengarna kom ifrån, varför de inte redovisades på något vis och varför stölden aldrig anmäldes. De misstänker också att det har förelegat en intressekonflikt.

Avgång eller riksrätt

— Rapporten talar sitt tydliga språk, säger John Steenhuisen, som leder det största oppositionspartiet Demokratiska alliansen.

— President Ramaphosa bröt högst sannolikt mot ett antal konstitutionella föreskrifter och behöver ställas till svars. Ett riksrättsförfarande om hans förehavanden måste ske och han kommer behöva ge mycket bättre och mycket mer rimliga förklaringar än de vi har fått hittills.

Det vänsterradikala oppositionspartiet Ekonomiska frihetskämpar anser att Ramaphosa bör avgå omedelbart.

Belackare och tidigare rivaler inom ANC höjer också rösten. Ministern Nkosazana Dlamini-Zuma, som gjorde upp med Ramaphosa om presidentposten 2017, kräver också hans avgång.

Vill bli vald på nytt

Tanken var att Cyril Ramaphosa skulle svara på frågor inför parlamentet under torsdagen, men det ställde han sent omsider in. Hans stab meddelar att han under omständigheterna behöver ta sin tid att överväga nästa steg.

Ramaphosa söker omval som partiledare vid ANC:s partikongress om några veckor. I förlängningen kan han då bli omvald som president.

Han tog över makten i partiet och landet 2018, efter den korruptionsbefläckade Jacob Zuma som ställdes inför riksrätt fyra gånger innan han till sist tvingades att avgå av sina partikamrater. Tio år tidigare hade ANC petat presidenten Thabo Mbeki till följd av interna maktuppgörelser.

Den 6 december kommer det sydafrikanska parlamentet att överväga nästa steg. För att inleda ett riksrättsförfarande krävs en enkel majoritet i kammaren, men för att avsätta presidenten kommer det i ett avgörande steg krävas två tredjedelars majoritet.