Under klubban: Världens äldsta par Levi's?

Ett ångfartyg som gick New York–Panama. Att ta sjövägen mellan USA:s öst- och västkuster var ännu vid denna tid mycket attraktivare än landvägen: Trots den långa omvägen via Centralamerika kunde resan göras på 3–4 veckor, medan det på land kunde ta upp till 5 månader.

Skeppet hade 578 personer ombord, och en last om bland annat 13,6 ton guld, när hon avgick från Colón i Panama den 3 september 1857. Efter ett stopp i Havanna, Kuba, drabbades ångaren av ett oväder. Efter flera dygns kamp sjönk hon. De få andra fartyg som fanns i närheten, däribland det norska barkskeppet Ellen, kunde bara rädda ett mindre antal passagerare, i första hand kvinnor och barn. 425 personer miste livet.

Olyckan sågs som en av de värsta i USA:s historia. Förutom kostnaden i människoliv hade finansmarknaden i New York räknat med den gigantiska guldleveransen. Att den uteblev bidrog till "The Panic of 1857", en finanskris som på grund av telegrafens utbredning några år tidigare kunde sprida sig över stora delar av världsekonomin.