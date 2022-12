Högt pris för USA när Griner släpptes

Det var ett oväntat drag när USA:s utrikesminister Antony Blinken på en presskonferens i juli öppet meddelade att Ryssland hade fått ett "starkt erbjudande" att ta ställning till, i förhandlingen om de två fängslade amerikaner.

Utöver Brittney Griner har Biden-administrationen förhandlat om att få spiondömde Paul Whelan släppt.

Erbjudandet bestod av ryske Viktor But, en av världens mest ökända vapenhandlare, som avtjänade ett 25-årigt fängelsestraff i USA för att ha planerat att göra affärer med Farc-gerillan i Colombia.

Men Ryssland nobbade det amerikanska budet. För när fångutväxlingen under torsdagen bekräftades var Paul Whelan inte med. USA bytte But för Griner, rakt av.

Förenade Arabemiraten och Saudiarabien uppger i ett gemensamt uttalande att ländernas ledare tillsammans medlade i förhandlingen, rapporterar The Wall Street Journal.

"Har inte gett upp"

Biden vände sig direkt till Whelans familj under sin presskonferens från Vita huset.

— Vi har inte gett upp. Vi kommer aldrig att ge upp. Vi kommer fortsätta förhandla om att få Paul frisläppt. Det garanterar jag, försäkrade presidenten.

Washington uppger att man har haft kontakt med Whelan under torsdagen.

Paul Whelan är en tidigare marinkårssoldat som 2018 greps av ryska underrättelsetjänsten FSB i Moskva. Han dömdes två år senare till 16 års fängelse för spioneri, mot sitt nekande.

2008 ställdes Whelan inför krigsrätt, och dömdes för stöld och checkbedrägeri under tiden då han tjänstgjorde i Irak.

Köpte militärflyg

Så, vad är det USA tvingas byta bort i förhandlingen? Uppgifterna om ex-militären Viktor But är många, men det mesta är svårt att bekräfta. Själv uppger han att han föddes i tadzjikiska Dusjanbe, då en del av Sovjetunionen, och senare blev översättare inom den sovjetiska armén.

När Sovjetunionen bröt samman köpte But en flygplansflotta, med medföljande besättning, av det ryska flygvapnet och grundade en transportfirma, skriver BBC. Under åren som följde blev han, enligt det amerikanska justitiedepartementet, en av världens främsta vapenhandlare. Främst i Afrika och Mellanöstern.

2008 greps han i Thailand, efter att ha lurats i en fälla av amerikanska agenter som utgav sig för att representera den nu nedlagda Farc-gerillan i Colombia. Två år senare lämnades han ut till USA, där han dömdes till 25 års fängelse för den planerade vapensmugglingen.

But, som har smeknamnet "Dödens köpman", inspirerade enligt The Guardian Hollywoodfilmen "Lord of war" med Nicolas Cage i huvudrollen.