Sjojgu på ovanligt besök vid fronten

Ryssland är fast beslutet att inta ruinstaden Bachmut som en del i det större målet att lägga hela Donetsk under sig. Ukraina har svurit att försvara "Fort Bachmut" så länge som möjligt, men i veckan varnade den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj för att situationen är svår.

Wagnerchefen Jevgenij Prigozjin hävdar att hans styrkor i princip omringat staden och att bara en väg återstår att få kontroll över.

Men enligt stadens borgmästare har Ryssland ännu inte kontroll över stadens östra delar och strider rasar fortfarande på gatorna, rapporterar BBC.

Kontrollerad reträtt

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) bedömer att de ukrainska styrkorna förbereder en kontrollerad reträtt.

Båda sidor har gjort svåra förluster i striderna om staden, vars symbolvärde enligt bedömare vida överstiger dess militärt strategiska värde.

Samtidigt har Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu inspekterat en postering på fronten i södra Donetsk, uppger försvarsdepartementet i Moskva. Det är oklart exakt var och när Sjojgu genomfört inspektionen, men i videoklipp från departementet ses han i en helikopter samt talandes med en soldat framför raserade byggnader.

Sedan invasionen för ett drygt år sedan har Rysslands militära toppolitiker bara besökt fronten en handfull gånger.

Nytt stödpaket

I Washington visade USA:s president Joe Biden och den tyske förbundskanslern Olaf Scholz enad front på fredagen.

Moskva har varnat för att fortsatt militärt stöd till Ukraina bara kommer att förlänga konflikten och det ukrainska folkets lidande och att vapenleveranser belastar givarländernas ekonomi och påverkar medborgarnas välbefinnande.

Som svar presenterade Washington ett nytt stödpaket på 400 miljoner dollar, motsvarande omkring 4,2 miljarder kronor.

Scholz utlovade fortsatt tyskt stöd för Ukraina.

— Vi kommer att fortsätta att stödja Ukraina så länge som det (kriget) varar och så länge som det behövs, sade han.