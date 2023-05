Analys: Stökig rysk reträtt kring Bachmut

Ukraina fortsätter att avancera i området kring staden Bachmut i östra Ukraina, som de senaste månaderna stått under hård beskjutning. Den slutsatsen drar såväl den USA-baserade tankesmedjan Institute for the Studies of War (ISW) som det brittiska försvarsdepartementet i sina senaste analyser.

Från geolokaliserade bilder från 12 maj syns hur ryska styrkor flyr ukrainskt artilleri runt fyra kilometer nordväst om Bachmut, skriver ISW.

Enligt det brittiska försvarsdepartementet har Ukraina tagit tillbaka minst en kilometer mark när en rysk brigad sannolikt har dragit sig tillbaka från positioner på södra flanken av striderna runt Bachmut. Den ryska reträtten beskrivs som stökig.

"Området har en viss taktisk betydelse eftersom det var ett ryskt brohuvud på västra sidan av Donets-Donbass-kanalen, vilket utgör frontlinjen genom delar av det här området", skriver departementet i sin senaste analys.

De senaste dagarna har det kommit allt fler rapporter om att den väntade ukrainska motoffensiven är i gång och att ryska styrkor dragit sig tillbaka på vissa platser i Bachmutområdet.

Från ukrainskt och amerikanskt håll förnekas dock att den senaste ukrainska framryckningen är en del av Kievs planerade våroffensiv.