Ökat tryck på mer tid för Stoltenberg

Den 30 september löper 64-åringens senaste förlängning ut. Och enligt Stoltenberg själv har han ingen avsikt att fortsätta.

— Jag säger exakt samma sak som jag har sagt hela tiden: jag har inga andra planer och ingen avsikt att söka en förlängning, säger generalsekreteraren på väg in till torsdagens Natomöten i Bryssel.

Stoltenberg tillträdde 2014 och har flitigt fått beröm av såväl presidenter som ministrar under sina år i Nato. Hans mandat har redan förlängts flera gånger. Senast i fjol då han redan hade tackat ja till att bli norsk riksbankschef, men ändå valde att stanna i Bryssel för att undvika att Nato drogs in i en infekterad ledarstrid, mitt under Rysslands krig i Ukraina.

Stöd från Tyskland

Fast den risken finns nu fortsatt kvar, då ingen given ersättare ännu stigit fram.

Tysklands försvarsminister Boris Pistorius ger öppet sitt stöd till en fortsättning.

— Nato kan inte fortsätta utan generalsekreterare om vi inte kan enas om en kandidat som ersättare. Så naturligtvis är jag för en förlängning, särskilt eftersom jag uppskattar vårt samarbete, säger Pistorius på väg in till mötet.

Mette favorit?

Om Stoltenberg trots allt slutar har Danmarks statsminister Mette Frederiksen nämnts som en av favoriterna till att efterträda honom – trots att det i så fall skulle innebära en tredje skandinav i rad på posten.

Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) ligger hur som helst lågt i diskussionen. Eftersom Sverige ännu inte är fullvärdig medlem.

— Jag kan bara säga att vi har uppskattat Stoltenbergs djupa engagemang för både den finländska och den svenska Natoansökan, säger Jonson i Bryssel.