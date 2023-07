Växande oro för georgisk ex-president

Fakta: Georgien Georgien ligger i södra Kaukasus där Europa möter Asien, och är till ytan ungefär dubbelt så stort som Jämtland. Georgien, mellan 1936 och 1991 en del av Sovjetunionen, har omkring 4,5 miljoner invånare. Från 1992 leddes det självständiga Georgien av den förre sovjetiske utrikesministern Eduard Sjevardnadze, som störtades 2003 i en fredlig folkresning, "Rosenrevolutionen". Året därpå tillträdde Mikhail Saakasjvili som landets president. Han innehade posten mellan 2004 och 2013. Mikhail Saakasjvili fråntogs sitt georgiska pass efter att ha blivit ukrainsk medborgare 2018. Källa: UI/Landguiden

På filmen, som visats på flera oberoende tv-kanaler, vittnar en till synes blek och utmärglad Michail Saakasjvili via videolänk i en pågående domstolsförhandling i Tbilisi, enligt tidningen The Guardian. Under vittnesmålet lyfter den tidigare georgiske presidenten vid ett tillfälle på sin skjorta för att visa sina utstickande revben och insjunkna mage.

— En fullständigt oskyldig man hålls fängslad, säger Saakasjvili till rätten på videolänken.

— Jag har inte begått några brott, tillägger han.

Väger 60 kilo

Den georgiske ex-presidenten, som grundade landets ledande oppositionsparti, dömdes 2018 i sin frånvaro till sex års fängelse för "missbruk av ämbetet". Han greps 2021, bara dagar efter att i hemlighet ha återvänt till sitt hemland.

Sedan 2022 befinner sig Michail Saakasjvili på ett sjukhus i Georgien, dit han fördes efter att under 50 dagar ha hungerstrejkat i protest mot vad han själv benämnt ett "politiskt motiverat fängslande".

Saakasjvili och hans anhängare hävdar att han under sin tid i fängelset förgiftades och nu endast väger runt 60 kilo – vilket motsvarar hälften av hans vikt vid gripandet i oktober 2021, enligt The Guardian.

Ukraina anklagar Georgien för tortyr

Filmen på Michail Saakasjvili, som fråntogs sitt georgiska pass efter att ha blivit ukrainsk medborgare 2018, har också lett till att det redan spända läget mellan Ukraina och Georgien förvärrats.

I ett uttalande på tisdagen kallar det ukrainska utrikesdepartementet behandlingen av ex-presidenten för "oacceptabel", enligt nyhetsbyrån AFP.

"De georgiska myndigheterna måste sluta tortera denne ukrainske medborgare" heter det i uttalandet.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har också uppmanat Georgiens ambassadör att lämna Ukraina för att i hemlandet "försöka rädda" den fängslade Saakasjvili.

Organisationen Europarådet har sedan tidigare krävt att Michail Saakasjvili släpps fri – och människorättsorganisationen Amnesty klassar hans ärende som "uppenbar politisk hämnd".