Elitsoldater utreds för krigsbrott i Afghanistan

Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace medger på onsdagen för första gången att medlemmar av specialstyrkan SAS omfattas i den utredning kring olagliga dödanden i Afghanistan som inleddes i mars.

Mediebolaget BBC har i en flera år lång granskning funnit att soldater i de brittiska specialstyrkorna SAS rutinmässigt skjutit ihjäl obeväpnade män under nattliga räder under kriget i Afghanistan. Ett SAS-förband sköt enligt BBC ihjäl 54 personer under märkliga omständigheter under ett sex månader långt uppdrag i den afghanska provinsen Helmand 2010-11.

Det brittiska försvarsdepartementet har fram till nu inte velat nämna specialstyrkorna i samband med anklagelserna om krigsbrott.

Utredningen ska granska ett antal insatser mellan 2010 och 2013. Den ska också ta ställning till hur militärpolisen utrett händelser och om det finns tecken på att brott har tystats ner.

Utredningen leds av domaren Charles Haddon-Cave. Han har slagit fast att det är viktigt att felaktigheter ska hänskjutas till relevanta myndigheter. Det är också viktigt att de som inte gjort något fel ska frias från misstankar, säger han.