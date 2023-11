Bebisar från Gaza framme i Egypten

31 barn evakuerades från sjukhuset al-Shifa. Det är inte känt varför endast 29 uppges ha kommit till Egypten. Palestinska röda halvmånen uppgav under förmiddagen på X att 28 barn var på väg till gränsövergången.

Israel hävdar att Hamas har en ledningscentral i eller under sjukhuset. I veckan tog sig israeliska soldater in i sjukhuset och började söka igenom byggnaderna. Världshälsoorganisationen WHO har beskrivit sjukhuset som "en dödszon".