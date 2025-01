Skogsbranden i Los Angeles: Live-kartor över spridningen

En omfattande skogsbrand härjar i Los Angeles, Kalifornien, och tusentals människor har tvingats evakuera sina hem. Hårdast drabbat är området Pacific Palisades i stadens västra delar.

När startade skogsbranden i Pacific Palisades, Los Angeles?

Den första branden startade i just Pacific Palisades under tisdagsförmiddagen lokal tid.

Foto: Etienne Laurent/AP/TT

Varför sprider sig branden i Los Angeles så snabbt?

Sedan dess har tusentals hektar blivit eldhärjade – mycket på grund av de starka vindarna i området.

– De (vindarna, reds anm.) plockar upp brinnande bråte och glöd och sprider det, och det är receptet för det som pågår nu. Det finns ingenting som brandkåren kan göra för att stoppa den här branden. Allt de kan göra är att försöka hinna före den och hoppas att de ges tillräckligt många naturliga pauser i branden, till exemepl i form av floder, öppna områden med lite vegetation, som kanske kan sakta ner branden lite, har Glenn Corbett, professor som forskar just på bränder vid New Yorks John Jay College of Criminal Justice, sagt till The Independent.

Foto: Etienne Laurent/AP/TT

Live-kartor visar spridningen av skogsbranden i Los Angeles

På flera håll kan man följa skogsbrandens utveckling och spridning i Los Angeles, bland annat via Los Angeles Fire Department som på sin hemsida upprättat en särskild sida där de delar uppdateringar om branden såväl som evakueringar.

Foto: Eugene Garcia/AP/TT

På samma hemsida finns också en så kallad "Fire zone map", som visar var branden härjar i staden. Liknande kartor, för att följa spridningen live, finns hos California Department of Forestry and Fire Protection och exempelvis hos medier så som CBS och CNN.

