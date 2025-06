Det var under söndagen den 1 juni som skeppet "Madleen" lämnade hamnen i Siciliens näst största stad Catania, för att med förnödenheter segla mot krigsdrabbade Gaza.

Vilka är Freedom Flotilla Coalition?

Koalitionen bildades år 2010 och bland organisationerna som ingår finns till exempel Ship to Gaza Sweden, ; My Care Malaysia och Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.