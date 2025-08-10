Postnord tar bort brevlådor – här ryker de i augusti 2025

Postnord tar bort flera brevlådor runt om i landet. Från och med augusti börjar man avveckla en femtedel av de gula lådorna i Västerbergslagen.

– De brevlådor som plockas bort används väldigt lite, säger Katarina Sörman, distriktschef på Postnord för Dalarna-Värmland, till Nya Ludvika Tidning.

Postnords historia sträcker sig hela vägen tillbaka till 1600-talet och under de dryga 400 år som företaget hanterat försändelser i Sverige har mycket hänt.

"I slutet av 1990-talet började trendkurvan för posten plötsligt peka nedåt. Från julkortsrekordet på 60 miljoner kort 1997 började sedan digitala lösningar ta över. Befolkningens vanor gick i stället mer mot paket", skriver Postnord själva på den egna hemsidan, där de fortsatte vidare:

"Detta innebar problem för dåtidens 1 100 postkontor. Verksamheterna och lokalerna var gjorda för att dela ut brev och inte anpassade för paket, vilket tvingade fram radikala åtgärder. Alla postkontor stängdes och i stället öppnades postombud som låg i anknytning till matbutiker eller bensinmackar."

Foto: Amir Nabizadeh/TT

Här tar Postnord bort 34 brevlådor

En annan följd av svenskarnas förändrade vanor är att Postnord under senare år tagit bort många brevlådor.

År 2024 togs strax över 2 900 sådana bort och i mars uppgav företaget för Nyheter24 att man, i år, har planer på att ta bort ytterligare 2 000 gula lådor runt om i landet.

Foto: Emil Langvad/TT

Västerbergslagen i Dalarna är en av de platser där flera av de gula lådorna kommer att försvinna. Enligt Nya Ludvika Tidning tar Postnord där bort 34 av 170 befintliga brevlådor.

– Det är så att det skickas väldigt lite post i de här brevlådorna i dag. Många av brevlådorna används knappt överhuvudtaget, säger Katarina Sörman, distriktschef på Postnord för Dalarna-Värmland, till tidningen.

Brevlådorna som tas bort i Västerbergslagen Fredriksberg

Gravendal 52 Sunnansjö

Forstäppsvägen 25 Grangärde

Östanbjörka 14 Nyhammar

Laxsjön 17

Östersaxvägen 21

Saxhyttevägen 17 Lilla Snöån

Snöån Gladmans Väg 27

Snöån Snöåvägen 240 Ludvika

Forkarlsvägen 6

Hillbovägen 34

Gräsbergsvägen 39

Halvar-Olsvägen 4

Stormatsbyvägen 39

Skeppmoravägen 81 Grängesberg

Nittkvarn 10

Egnahemsvägen 13A Basttjärn

Hålldammsvägen 13

Sågverksvägen 6A

Silverhöjden 107 Överskottslagret Smedjebacken

Furbovägen 44

Gladtjärn 1

Stimmerbovägen 32

Vretens Väg 5

Dagkarlsbovägen 2

Västermorvägen 86 Söderbärke

Bjärkstamsvägen 6

Björsbo 6

Huggnora 20

Myggbovägen 8

Nedre Läsarbo 5

Stora Tolvsbovägen 12

Värdshusvägen 13 Tolvsbo Värdshus

Korsheden 57

Saxehammar 5 Källa: Nya Ludvika Tidning

Brevlådorna börjas tas bort i slutet av augusti

I Västerbergslagen tas de första brevlådorna bort i slutet av augusti, men arbetet fortsätter även under resten av året.

– De lådorna som används frekvent kommer att finnas kvar. Det är vid våra ombud som vi ser att strömmen av brev och paket i dag går via. Lådorna som är placerade ute efter brevbärarslingorna används inte alls i samma utsträckning som för ett antal år sedan, säger Katarina Sörman vidare till Nya Ludvika Tidning.