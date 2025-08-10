Postnord tar bort brevlådor – här ryker de i augusti 2025

Postnords historia sträcker sig hela vägen tillbaka till 1600-talet och under de dryga 400 år som företaget hanterat försändelser i Sverige har mycket hänt.
"I slutet av 1990-talet började trendkurvan för posten plötsligt peka nedåt. Från julkortsrekordet på 60 miljoner kort 1997 började sedan digitala lösningar ta över. Befolkningens vanor gick i stället mer mot paket", skriver Postnord själva på den egna hemsidan, där de fortsatte vidare:
"Detta innebar problem för dåtidens 1 100 postkontor. Verksamheterna och lokalerna var gjorda för att dela ut brev och inte anpassade för paket, vilket tvingade fram radikala åtgärder. Alla postkontor stängdes och i stället öppnades postombud som låg i anknytning till matbutiker eller bensinmackar."
Här tar Postnord bort 34 brevlådor
En annan följd av svenskarnas förändrade vanor är att Postnord under senare år tagit bort många brevlådor.
År 2024 togs strax över 2 900 sådana bort och i mars uppgav företaget för Nyheter24 att man, i år, har planer på att ta bort ytterligare 2 000 gula lådor runt om i landet.
Västerbergslagen i Dalarna är en av de platser där flera av de gula lådorna kommer att försvinna. Enligt Nya Ludvika Tidning tar Postnord där bort 34 av 170 befintliga brevlådor.
– Det är så att det skickas väldigt lite post i de här brevlådorna i dag. Många av brevlådorna används knappt överhuvudtaget, säger Katarina Sörman, distriktschef på Postnord för Dalarna-Värmland, till tidningen.
Brevlådorna som tas bort i Västerbergslagen
Fredriksberg
Gravendal 52
Sunnansjö
Forstäppsvägen 25
Grangärde
Östanbjörka 14
Nyhammar
Laxsjön 17
Östersaxvägen 21
Saxhyttevägen 17
Lilla Snöån
Snöån Gladmans Väg 27
Snöån Snöåvägen 240
Ludvika
Forkarlsvägen 6
Hillbovägen 34
Gräsbergsvägen 39
Halvar-Olsvägen 4
Stormatsbyvägen 39
Skeppmoravägen 81
Grängesberg
Nittkvarn 10
Egnahemsvägen 13A Basttjärn
Hålldammsvägen 13
Sågverksvägen 6A
Silverhöjden 107 Överskottslagret
Smedjebacken
Furbovägen 44
Gladtjärn 1
Stimmerbovägen 32
Vretens Väg 5
Dagkarlsbovägen 2
Västermorvägen 86
Söderbärke
Bjärkstamsvägen 6
Björsbo 6
Huggnora 20
Myggbovägen 8
Nedre Läsarbo 5
Stora Tolvsbovägen 12
Värdshusvägen 13 Tolvsbo Värdshus
Korsheden 57
Saxehammar 5
Källa: Nya Ludvika Tidning
Brevlådorna börjas tas bort i slutet av augusti
I Västerbergslagen tas de första brevlådorna bort i slutet av augusti, men arbetet fortsätter även under resten av året.
– De lådorna som används frekvent kommer att finnas kvar. Det är vid våra ombud som vi ser att strömmen av brev och paket i dag går via. Lådorna som är placerade ute efter brevbärarslingorna används inte alls i samma utsträckning som för ett antal år sedan, säger Katarina Sörman vidare till Nya Ludvika Tidning.
