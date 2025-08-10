Nyheter24
Postnord tar bort brevlådor – här ryker de i augusti 2025

10 aug. 2025
Gul Postnord-brevlåda och en Postnord-skylt på en fasad
Postnord tar bort flera gula brevlådor. Foto: Martina Holmberg/TT och Oscar Olsson/TT

Postnord tar bort flera brevlådor runt om i landet. Från och med augusti börjar man avveckla en femtedel av de gula lådorna i Västerbergslagen.
– De brevlådor som plockas bort används väldigt lite, säger Katarina Sörman, distriktschef på Postnord för Dalarna-Värmland, till Nya Ludvika Tidning.

Postnords historia sträcker sig hela vägen tillbaka till 1600-talet och under de dryga 400 år som företaget hanterat försändelser i Sverige har mycket hänt.

"I slutet av 1990-talet började trendkurvan för posten plötsligt peka nedåt. Från julkortsrekordet på 60 miljoner kort 1997 började sedan digitala lösningar ta över. Befolkningens vanor gick i stället mer mot paket", skriver Postnord själva på den egna hemsidan, där de fortsatte vidare:

"Detta innebar problem för dåtidens 1 100 postkontor. Verksamheterna och lokalerna var gjorda för att dela ut brev och inte anpassade för paket, vilket tvingade fram radikala åtgärder. Alla postkontor stängdes och i stället öppnades postombud som låg i anknytning till matbutiker eller bensinmackar."

Foto: Amir Nabizadeh/TT
Här tar Postnord bort 34 brevlådor 

En annan följd av svenskarnas förändrade vanor är att Postnord under senare år tagit bort många brevlådor.

År 2024 togs strax över 2 900 sådana bort och i mars uppgav företaget för Nyheter24 att man, i år, har planer på att ta bort ytterligare 2 000 gula lådor runt om i landet.

Foto: Emil Langvad/TT

Västerbergslagen i Dalarna är en av de platser där flera av de gula lådorna kommer att försvinna. Enligt Nya Ludvika Tidning tar Postnord där bort 34 av 170 befintliga brevlådor.

– Det är så att det skickas väldigt lite post i de här brevlådorna i dag. Många av brevlådorna används knappt överhuvudtaget, säger Katarina Sörman, distriktschef på Postnord för Dalarna-Värmland, till tidningen. 

Brevlådorna som tas bort i Västerbergslagen

Fredriksberg
Gravendal 52

Sunnansjö
Forstäppsvägen 25

Grangärde
Östanbjörka 14

Nyhammar
Laxsjön 17
Östersaxvägen 21
Saxhyttevägen 17

Lilla Snöån
Snöån Gladmans Väg 27
Snöån Snöåvägen 240

Ludvika
Forkarlsvägen 6
Hillbovägen 34
Gräsbergsvägen 39
Halvar-Olsvägen 4
Stormatsbyvägen 39
Skeppmoravägen 81

Grängesberg
Nittkvarn 10
Egnahemsvägen 13A Basttjärn
Hålldammsvägen 13
Sågverksvägen 6A
Silverhöjden 107 Överskottslagret

Smedjebacken
Furbovägen 44
Gladtjärn 1
Stimmerbovägen 32
Vretens Väg 5
Dagkarlsbovägen 2
Västermorvägen 86

Söderbärke
Bjärkstamsvägen 6
Björsbo 6
Huggnora 20
Myggbovägen 8
Nedre Läsarbo 5
Stora Tolvsbovägen 12
Värdshusvägen 13 Tolvsbo Värdshus
Korsheden 57
Saxehammar 5

Källa: Nya Ludvika Tidning

Brevlådorna börjas tas bort i slutet av augusti

I Västerbergslagen tas de första brevlådorna bort i slutet av augusti, men arbetet fortsätter även under resten av året.

– De lådorna som används frekvent kommer att finnas kvar. Det är vid våra ombud som vi ser att strömmen av brev och paket i dag går via. Lådorna som är placerade ute efter brevbärarslingorna används inte alls i samma utsträckning som för ett antal år sedan, säger Katarina Sörman vidare till Nya Ludvika Tidning.

