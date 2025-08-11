Putins pappa fick raseriutbrott – högg mamman med gaffel

I en ny bok framkommer detaljerade uppgifter om president Vladimir Putins familj.

I boken "Tsaren själv" framkommer flera detaljerade uppgifter om Vladimir Putins liv. Bland annat att hans pappa högg hans mamma med en högaffel under ett "raseriutbrott", skriver The Mirror.

När Putins mamma var 17 år blev hon huggen i ögat av Putins far, vilket resulterade i att hon förlorade sitt öga. Händelsen ska ha inträffat när mamman, vars namn var Maria Ivanova Shelomova, vägrade släppa in Putins pappa i sitt hem år 1982. Pappan ska då ha blivit rosenrasande och hämtat en högaffel för att försöka bryta sig in genom grinden. Maria ska då ha sprungit fram till grinden för att försöka stoppa honom, men olyckligtvis träffades hon då av högaffeln.

– Kort sagt, han råkade sticka ut hennes öga. Han tog henne direkt till sjukhuset där Marias öga togs bort, säger en källa enligt The Mirror.

Tvingades gifta sig

Efter händelsen tvingades Putins pappa, vars namn också var Vladimir Putin, att gifta sig med Maria.