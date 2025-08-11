Nyheter24
Vladimir Putin

Putins pappa fick raseriutbrott – högg mamman med gaffel

Publicerad: 11 aug. 2025, kl. 16:00
Genrebilder. Foto: Stella Pictures

I en ny bok framkommer detaljerade uppgifter om president Vladimir Putins familj.

Alice Adler
Reporter

Ämne:

Vladimir Putin

I boken "Tsaren själv" framkommer flera detaljerade uppgifter om Vladimir Putins liv. Bland annat att hans pappa högg hans mamma med en högaffel under ett "raseriutbrott", skriver The Mirror

Putins pappa blev rosenrasande – högg ut mammans öga med högaffel 

När Putins mamma var 17 år blev hon huggen i ögat av Putins far, vilket resulterade i att hon förlorade sitt öga. Händelsen ska ha inträffat när mamman, vars namn var Maria Ivanova Shelomova, vägrade släppa in Putins pappa i sitt hem år 1982. Pappan ska då ha blivit rosenrasande och hämtat en högaffel för att försöka bryta sig in genom grinden. Maria ska då ha sprungit fram till grinden för att försöka stoppa honom, men olyckligtvis träffades hon då av högaffeln. 

– Kort sagt, han råkade sticka ut hennes öga. Han tog henne direkt till sjukhuset där Marias öga togs bort, säger en källa enligt The Mirror.

Tvingades gifta sig 

Efter händelsen tvingades Putins pappa, vars namn också var Vladimir Putin, att gifta sig med Maria. 

– Marias mamma hotade Vladimir: om du inte gifter dig, ställs du inför rätta. Så de gifte sig. Maria skämdes mycket över sitt glasöga senare, säger källan. 

Kommentarer

