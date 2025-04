Hon pekas ut som Putins hemliga dotter – lever lyxliv i Paris

Det har länge ryktats om att president Putin skulle ha ännu fler barn. I september i fjol publicerade den London-baserade grävredaktionen Dossier Center ett granskande reportage som avslöjade information om Putins två hemliga söner – Ivan Putin och Vladimir Putin junior . Mamman till pojkarna sägs vara Putins utpekade flickvän Alina Kabajeva , 41, som presidenten synts med under flera år. Putin och Kabajeva ska även ha fått en dotter, enligt uppgifter till The Mirror . Presidenten har dock förnekat uppgifterna att han skulle ha fler barn än de han har med Ocheretnaya.

Hon pekas ut som Putins hemliga dotter – jobbar som DJ i Paris

Putin ryktas även ha en dotter med sin tidigare städerska Svetlana Krivonogich, som han påstås ha haft en affär med under tiden han var gift med Ocheretnaya. Dottern, som heter Elizaveta Krivonogich, ska ha fötts i Sankt Petersburg 2003. På senare dar ska hon även ha levt under pseudonym, skriver The Independent.