Ett populärt varuhus i Aylesbury i England stänger för gott.

Varuhuset QD Stores på High Street i Aylesbury kommer att stänga permanent. Detta med anledning av ökade driftkostnader, rapporterar The Bucks Herald.

"Vi är ledsna över att behöva bekräfta att butiken i Aylesbury kommer att stänga. Vi uppskattar verkligen våra kunders stöd och lojalitet", skriver en talesperson för företaget i ett pressmeddelande.

QD Stores i Aylesbury stänger för gott: "Så tråkigt"

QD Stores driver i dag över 30 varuhus i Storbritannien. I sortimentet erbjuder de alltifrån möbler, heminredning, trädgårdsredskap, djurtillbehör och leksaker.

Under de senaste veckorna har QD Stores i Aylesbury reat ut många av sina produkter och varor. Många av stadens invånare är ledsna över att varuhuset stänger ner. I ett kommentarsfält Facerbook uttrycker de sin sorg.

"Så tråkigt", skriver en.

"Kommer sakna QD så mycket!", skriver en annan med en ledsen emoji.