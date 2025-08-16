Nyheter24
Här stänger populära varuhuset för gott: "Vi är ledsna"

Publicerad: 16 aug. 2025, kl. 22:30
Genrebilder. Foto: Christine Olsson/TT & Berit Roald/TT

Ett populärt varuhus i Aylesbury i England stänger för gott.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Varuhuset QD Stores på High Street i Aylesbury kommer att stänga permanent. Detta med anledning av ökade driftkostnader, rapporterar The Bucks Herald

"Vi är ledsna över att behöva bekräfta att butiken i Aylesbury kommer att stänga. Vi uppskattar verkligen våra kunders stöd och lojalitet", skriver en talesperson för företaget i ett pressmeddelande. 

QD Stores i Aylesbury stänger för gott: "Så tråkigt"

QD Stores driver i dag över 30 varuhus i Storbritannien. I sortimentet erbjuder de alltifrån möbler, heminredning, trädgårdsredskap, djurtillbehör och leksaker. 

Under de senaste veckorna har QD Stores i Aylesbury reat ut många av sina produkter och varor. Många av stadens invånare är ledsna över att varuhuset stänger ner. I ett kommentarsfält Facerbook uttrycker de sin sorg. 

"Så tråkigt", skriver en. 

"Kommer sakna QD så mycket!", skriver en annan med en ledsen emoji. 

"Att förlora QD kommer att vara en stor förlust för staden", skriver en tredje.

