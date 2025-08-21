Nyheter24
Här införs nya regler för bilförare den 1 september

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 18:00
Genrebilder. Foto: Bertil Ericson/TT & Anders Wiklund/TT

I Ryssland införs snart nya regler för bilförare.

Alice Adler
Reporter

Från och med den 1 september 2025 införs hårdare restriktioner i landet om vilka som får sätta sig bakom ratten. 

Nya regler för bilförare i Ryssland  

I april godkände den ryska regeringen en ny lista över olika tillstånd som gör att man inte längre får köra bil, skriver den ryska statsägda nyhetsbyrån Tass

Den nya listan inkluderar bland annat personer med autism och färgblindhet. Det har sedan tidigare varit förbjudet att köra bil i Ryssland om lider av till exempel epilepsi eller schizofreni. 

Detta gäller i Sverige

Även i Sverige finns vissa medicinska krav som måste följas för att man ska få köra bil. Vid diagnosen epilepsi måste man ha varit anfallsfri i ett år för att kunna ta körkort, och för personer som till exempel har diagnosen ADHD eller diabetes kan det krävas ett läkarintyg som visar den aktuella statusen för diagnosen. 

För vissa ögonsjukdomar eller andra tillstånd som kan påverka synen, så som dubbelseende, synfältsdefekter eller nattblindhet krävs också intyg, skriver Transportstyrelsen

