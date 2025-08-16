Nyheter24
Mekaniker varnar för bilarna – bör undvikas till varje pris

Publicerad: 16 aug. 2025, kl. 19:30
Genrebilder. Foto: Anders Wiklund/TT & Fredrik Sandberg/TT

​Funderar du på att köpa ny bil? Enligt vissa mekaniker finns det bilmärken som bör undvikas till varje pris.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

I en intervju med Carup berättar mekanikerna Hugo Kenger och Magnus Andersson vilka bilar de aldrig skulle köpa – och varför. 

Enligt Kenger och Andersson är det främst franska bilmärken, så som Renault och systermärkena Citroën/Peugeot som man bör hålla sig borta ifrån. Anledningen är att fransmännen bygger bilar på ett annorlunda sätt, vilket gör dem svåra att jobba med. 

– Så fort något går sönder på en fransk bil finns det många problem, säger Andersson. 

Dyrt att reparera

Även Land Rover är ett bilmärke man bör hålla sig borta ifrån, enligt Kenger och Andersson. Skulle en Land Rover gå sönder blir den oftast väldigt dyr att reparera, eftersom att reservdelarna kostar mycket. 

Enligt dem skulle en Volvo vara ett bra alternativ om man funderar på att köpa bil. 

– Det är en bil som fungerar i alla väder. De har en modell för alla önskemål, säger Kenger. 

