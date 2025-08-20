Som markägare har man rätt att stoppa husbilar på enskilda vägar – men det gäller att göra det på rätt sätt, rapporterar P4 Väst.

I början av året kunde Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund konstatera att det, under 2024, registrerades totalt 4 576 fordon för mobilt boende i Sverige.

Man uppgav samtidigt att det fortsatt gör Sverige till det land med flest husvagnar och husbilar per capita. Detta med drygt 300 000 registrerade husvagnar och cirka 120 000 husbilar.

– Camping och mobilt boende behåller sin popularitet även om vi under inledningen av året påverkades av en svag svensk ekonomi, sa Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, i ett pressmeddelande då.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Annons

Markägare kan stoppa husbilar från enskilda vägar

För den som kör på vägarna med exempelvis husbil gäller det dock att vara medveten om att markägare har långtgående rättigheter när det kommer till att reglera trafik på enskilda vägar.

Ägare av enskilda vägar kan nämligen bestämma om, och i så fall vilka, fordon får köra där.

– Det kan begränsas till fordon med en viss maxbredd, längd eller vikt. Men det här är viktigt: Ett sådant förbud ska märkas ut med ett vägmärke eller på ett annat tydligt sätt, säger Transportstyrelsens utredare Lars Hammar till P4 Väst.

Annons

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Markägare måste skylta rätt

Det gäller alltså att skylta rätt. Till exempel får man inte, enligt vägmärkesförordningen, själv sätta upp en förbudsskylt som liknar ett vägmärke. En överstruken husbil är, med andra ord, inte tillåtet.

– Det är för att vi som trafikanter ska känna igen oss och förstå vad som förväntas av oss, förklarar Lars Hammar för P4 Väst.

Om det är så att man vill förhindra husbilar från att parkera på privat mark är det i stället lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering som man måste förhålla sig till. Denna innebär att en kontrollavgift får tas ut om någon bryter mot förbud eller villkor.