Höjd pensionsålder för 1,3 miljoner svenskar – de påverkas

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 07:30
Kvinna vid dator och plånbok.
2026 höjs pensionsåldern för 1,3 miljoner svenskar. Foto: Henrik Montgomery/TT

2026 träder en stor förändring i kraft som kommer att påverka hela 1,3 miljoner svenska löntagare. Pensionsåldern höjs.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

2026 kommer en stor förändring att träda i kraft då lägsta åldern för när man kan ta ut tjänstepension höjs från nuvarande 60 år till 62 år. 

1,3 miljoner löntagare påverkas av förändrad pensionsålder

Förändringen kommer avse kommun- och regionanställda viket innebär att hela 1,3 miljoner löntagare kommer att påverkas, uppger Aftonbladet.

Bakgrunden till den omfattande förändringen är då man genomför en av flera förändringar av tjänstepensionsavtalet AKAP-KR, som träder i kraft den 1 januari 2025.

Gå ner i arbetstid – få 100 procent tjänstepension

En del av den kommande förändringen är att det bland annat införs en ny nedtrappningsförmån. Den kommer resultera i att de som har fyllt 64 år kan ges möjlighet att trappa ner till 80 procent arbetstid – men ändå få hela 100 procent tjänstepensionsavsättning.

Många äldre kan gå ner i arbetstid men behålla 100 procent tjänstepensionsavsättning. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Arbeta längre med stärkt pension

En som är positiv till förändringen är Jeanette Hedberg, förhandlingschef Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Hon menar att den höjda pensionsåldern bidrar till stärkt pension och ett förlängt arbetsliv.

– Det stärker inte bara individens möjlighet att orka och vilja arbeta längre, utan också sektorns kompetensförsörjning, samtidigt som individen får en stärkt pension genom det förlängda arbetslivet, säger hon till tidningen.

