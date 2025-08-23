Postnords stoppar paket till USA – här är undantagen

Nya tullregler sätter stopp för nästan alla varuförsändelser till USA – men ett litet kryphål finns kvar.

Från och med 29 augusti skärper USA sina tull- och tariffregler genom att avskaffa det så kallade De Minimis-undantaget. Därför har Postnord valt att pausa paketförsändelser till USA, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Det tidigare undantaget har inneburit att varor under 800 USD kunnat föras in utan tull eller skatt.

Undantaget

Men trots den nya regleringen kvarstår ett viktigt undantag. Gåvor skickade av privatpersoner, till ett värde under 100 USD, påverkas inte. Paket som överstiger 800 USD i värde omfattas fortfarande av befintliga deklarationsrutiner och påverkas inte heller.

– Det här är viktigt för privatpersoner som vill skicka presenter till vänner och familj i USA. De kan i många fall fortsätta att göra det, så länge värdet hålls under gränsen, säger Björn Bergman på PostNord i ett pressmeddelande.

Vanliga brev som inte innehåller varor påverkas inte heller av pausen.

Pausar för att hinna med

För övriga varuförsändelser tillfälligt stoppar nu PostNord transporten till USA och Puerto Rico. Orsaken är att logistikföretaget inte hinner anpassa sina system till de nya kraven innan de träder i kraft.

– Beslutet är beklagligt men nödvändigt för att säkerställa full efterlevnad. Vi arbetar intensivt med att hitta en lösning, säger Bergman.