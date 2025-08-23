Ikeas nya kollektion skapar kaos: "Vad sjutton är detta?"

Ikea har gjort ett samarbete tillsammans med svenska konstnären Gustaf Westman. Kollektionen kommer innehålla 12 delar med både porslin och inredning. Kollektionen har skapat stora reaktioner på sociala medier.

Den 9 september kommer Ikea presentera sin kollektion tillsammans med den svenska konstnären Gustaf Westman. Kollektionen kommer sedan att börja säljas i Sverige den 26 september.

Totalt kommer kollektionen bestå av 12 delar, både porslin och inredning. Tanken är att ge moderna festmåltider en ny twist.

Ikeas köttbulletallrik skapar kaos

Men redan nu har konstnären och Ikea visat upp en köttbulletallrik som kommer att ingå i kollektionen, och den skapar minst sagt kaos i sociala medier.



Tallriken är blå och i porslin. Tanken är att man ska kunna servera köttbullar på en rad med detta uppläggningsfat, men den gör sig lika bra till oliver eller ost, menar konstnären.

Annons

– Jag älskar att designa föremål för en specifik funktion – det ger en touch av humor och gör föremålet lätt att förstå, säger Gustaf Westman. Designen är enkel, köttbullarna ligger i rad så att alla syns, som om de sitter på små troner. Även om tallriken är skapad med köttbullar i åtanke, fungerar den lika bra för många andra rätter, säger konstnären.

LÄS MER: Här får du betalt för att tjalla på snattare i butiken



Starka reaktioner på Ikeas kollektion med Gustaf Westman

När Ikea la ut en bild på den blå köttbulletallriken på Instagram fick inägget snabbt över 1 000 kommentarer och 66 000 gilla-markeringar. De flesta är helt besatta av köttbulletallriken och skriver att de måste ha en. Även vegetarianer vill ha fatet till att servera sparris eller vegobullar på.

"When's it coming out? I need it!"

Annons

"Omg I was just saying I needed one of these".

"Oohh this would be perfect voor bitterballen here in The Netherlands. The thing we didn’t know we needed".

"I don't eat meat, can I just put one big asparagus? Please say yes I need it."

Foto: Ikea/Pressbild

Annons

Uppläggningsfatet får både ris och ros

Annons

Men de finns även dem som menar att köttbulletallriken är helt meningslös och tror nästan att det är ett skämt.

"This feels like an april fools post"

"It’s so stupid I’ll take 10".

"Varför känns detta så mycket som aprilskämt?"

"What the hell is this? I need one".

Annons

"Så dumt och roligt!!"

"Och priset för årets onödigaste pryl går till…"

Annons