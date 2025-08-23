EU begränsar kontanter: Detta blir maxbeloppet i Europa

EU har bestämt sig för att införa ett maxbelopp för kontantbetalningar i hela unionen.

Taket hamnar på 10 000 euro, motsvarande cirka 110 000 svenska kronor, vid köp av varor och tjänster, något även norska Dagens rapporterat om.

Gränsen gäller både enskilda betalningar och flera transaktioner som hör ihop.

Länder får välja lägre nationella tak, men det får alltså inte överskrida 10 000 euro, enligt EU:s hemsida.

Taket gäller inte kontantbetalningar mellan privatpersoner som inte agerar yrkesmässigt. Det gäller inte heller betalningar eller insättningar hos banker, betal- och e-pengainstitut.

Annons

Då införs maxbeloppet

Det nya maxbeloppet för kontantbetalningar inom EU trädde i kraft under sommaren 2024 och kommer att tillämpas den 10 juli 2027. Vissa fotbollsklubbar och agenter kommer inte att omfattas av regeln i samma utsträckning förrän två år senare, 2029.

Syftet med restriktionen är att minska risken för penningtvätt och terrorfinansiering, något EU tidigare skrivit i ett pressmeddelande.

En av anledningarna till att just kontanter regleras allt mer är att de inte lämnar digitala spår, vilket gör dem svårare att spåra än kort- och mobilbetalningar.

Kontantregler i Sverige

I Sverige finns i dagsläget inget lagstadgat maxtak för kontantbetalningar.

Däremot finns det en penningtvättslag som säger att företag måste göra kundkännedom vid kontantbetalningar på minst 5 000 euro, motsvarande runt 55 000 svenska kronor.