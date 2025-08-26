I Nederländerna har man kommit på en helt unik och något udda chipssmak. Nämligen chips som smakar som att slicka på ett batteri.

I dag kan man inte bara köpa grill- dill- eller lättsaltadechips som förr, utan det finns oändligt med smaker på chips. Populära varianter brukar vara sourcream and onion, tryffel, brynt smör och ranch.

Här kan du köpa chips – med batterismak

Men nu har ett företag i Nederländerna tagit fram en ny, helt unik smak. Nämligen chips med smak av batterier.

Chipsen ska smaka precis som att slicka på ett batteri menar företaget, vilket även Göteborgs-Posten skrivit om. Eftersom att många av oss någon gång som barn testat detta.

Det finns inga faktiska batteridelar i chipsen, utan smaken har skapats med smaksättarna citronsyra, natriumbikarbonat och salt för att få till syrligheten och sensationen på tungan, förklarar kocken Mattias Larsson för FoodBev.

Så kom man på chipssmaken

Företaget bakom chipsen fokuserar på nostalgi, vilket varit inspiration till den udda smaken.

– Finns det något bättre sätt att lansera det här än en av de mest nostalgiska, delade upplevelser? säger företagets kreativt ansvariga Antti Lauronen, till Vice.