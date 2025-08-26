Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Chips

Här kan du köpa chips – med smak av batteri

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 11:00
Bilder på chips och olika batterier.
Här kan du köpa chips – med batterismak. Genrebilder. Foto: Ezra Brismo/TT/Christine Olsson/TT

I Nederländerna har man kommit på en helt unik och något udda chipssmak. Nämligen chips som smakar som att slicka på ett batteri.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Chips, Snacks, Nederländerna

I dag kan man inte bara köpa grill- dill- eller lättsaltadechips som förr, utan det finns oändligt med smaker på chips. Populära varianter brukar vara sourcream and onion, tryffel, brynt smör och ranch.

LÄS MER: Dollarstore ger bort gratis saker – men bara till vissa

Här kan du köpa chips – med batterismak

Men nu har ett företag i Nederländerna tagit fram en ny, helt unik smak. Nämligen chips med smak av batterier.

Chipsen ska smaka precis som att slicka på ett batteri menar företaget, vilket även Göteborgs-Posten skrivit om. Eftersom att många av oss någon gång som barn testat detta.

Annons

Det finns inga faktiska batteridelar i chipsen, utan smaken har skapats med smaksättarna citronsyra, natriumbikarbonat och salt för att få till syrligheten och sensationen på tungan, förklarar kocken Mattias Larsson för FoodBev.

LÄS MER: Stor förändring för populära godiset – då börjar det gälla

Så kom man på chipssmaken

Företaget bakom chipsen fokuserar på nostalgi, vilket varit inspiration till den udda smaken.

– Finns det något bättre sätt att lansera det här än en av de mest nostalgiska, delade upplevelser? säger företagets kreativt ansvariga Antti Lauronen, till Vice.

Chipsen finns än så länge endast att köpa i Nederländerna.

LÄS MER: Här förbjuds Labubus – för farliga för att sälja

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:10
Nyheter
/ Utrikes

Samkönat sex straffas med piskrapp

Idag
11:50
Nyheter
/ Utrikes

Fler döda av svält – nödhjälp ”en droppe i havet”

Idag
11:32
Nyheter
/ Utrikes

Präster och nunnor vägrar lämna kyrkor i Gaza stad

Idag
11:04
Nyheter
/ Utrikes

Vattenbrist i ryskockuperade Donetsk

Idag
11:04
Nyheter
/ Utrikes

Merz: Inget tyskt erkännande av Palestina

Idag
11:00
Nyheter
/ Utrikes

Här kan du köpa chips – med smak av batteri

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons