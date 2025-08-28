Nyheter24
Här återkallar Lidl airfryers – kan börja brinna

Publicerad: 28 aug. 2025, kl. 07:30
Bild på en airfryer och en Lidl-skylt.
Här återkallar Lidl airfryers – kan börja brinna. Genrebilder. Foto: Stina Stjernkvist/TT/Christine Olsson/TT

Lidl i UK meddelade i dagarna att de återkallar en airfryer från märket Tower, då den utgör en brandfara. Nyheter24 söker Lidl för att klargöra vad som gäller i Sverige.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Lidl, Kunder

I dagarna gick Lidl i Storbritannien ut med ett viktigt meddelande till sina kunder om att de återkallar en populär airfryer.

Anledningen till att man skyndsamt återkallar airfryersen är att de kan utgöra en potentiell brandfara. Airfryern kan bli överhettad och i värsta fall börja brinna, vilket även South Wales Argus rapporterat om.

Airfryer med dubbla korgar återkallas på Lidl

Airfryersen som återkallas är av märket Tower, med produktkoden T17129L. Den rymmer åtta liter och har dubbla korgar.

Inga andra Tower-produkterna som säljs på Lidl påverkas.

De kunder som köpt en airfryer av utpekad modell uppmanas kontakta leverantören direkt via www.tower-safety.co.uk.

Det gäller på Lidl i Sverige

Nyheter24 har sökt Lidl i Sverige för att klarlägga om även svenska kunder bör lämna tillbaka sin airfryer av det utpekade märket.

Men enligt Lidls presstjänst så har airfryers av Tower inte sålts i Sverige. De airfryers som däremot säljs i Sverige är inte drabbade och kommer inte återkallas på grund av brandrisk.

"Vi har inte återkallat eller ska inte återkallat någon airfryer", skriver Lidl i ett mejl till Nyheter24.

Kommentarer

Senaste nytt
