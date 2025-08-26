Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Ica

Ica har fått nog – rasar på kunderna: “Oacceptabelt”

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 16:00
Bild på Ica Maxi och godis.
Ica har fått nog – rasar på kunderna: “Oacceptabelt”. Foto: Pontus Lundahl/TT/Martina Holmberg/TT

Ica Maxi i Borås har fått nog av sina kunders ohygieniska och olagliga beteende. Nu sätter butiken ner foten och ber om skärpning från kunderna.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Ica, Kunder, Mat, Butik

Ibland när man handlar i matbutiker kan man se andra kunder helt skamlöst smaka på både frukt, godis och nötter direkt i matbutiken.

En butik som bevittnat flera kunder göra detta och till slut lessnat är Ica Maxi i i Borås. Det är både ohygieniskt och olagligt att äta av godiset eller naturgodiset i butiken, och nu sätter butiken ner foten, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.

Ica sätter ner foten: “Oacceptabelt”

Sandra Arvidsson, driftledare på Ica Maxi i Borås, menar att beteendet är helt “oacceptabelt”.

– Det är ju inte trevligt. Du vet inte vad den personen har plockat i för annat och det här är av hygieniska skäl, säger hon till Sveriges Radio.

Provsmakning i butiken är endast tillåtet när det är tydligt skyltat, i samband med en produktnyhet. Är man osäker på det man köper får man köpa lite och gå hem och prova, menar hon.

Man misstänks för stöld – smakade på nötter

Faktum är att provsmakning i butik inte bara är äckligt, utan det räknas även som stöld. I Västra Götaland åtalades en man nyligen, misstänkt för ringa stöld. Detta efter att han smakat på pistagenötter i butiken, skriver TTELA.

