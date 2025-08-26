Ica har fått nog – rasar på kunderna: “Oacceptabelt”

Ica Maxi i Borås har fått nog av sina kunders ohygieniska och olagliga beteende. Nu sätter butiken ner foten och ber om skärpning från kunderna.

Ibland när man handlar i matbutiker kan man se andra kunder helt skamlöst smaka på både frukt, godis och nötter direkt i matbutiken.

En butik som bevittnat flera kunder göra detta och till slut lessnat är Ica Maxi i i Borås. Det är både ohygieniskt och olagligt att äta av godiset eller naturgodiset i butiken, och nu sätter butiken ner foten, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.

Ica sätter ner foten: “Oacceptabelt”

Sandra Arvidsson, driftledare på Ica Maxi i Borås, menar att beteendet är helt “oacceptabelt”.

– Det är ju inte trevligt. Du vet inte vad den personen har plockat i för annat och det här är av hygieniska skäl, säger hon till Sveriges Radio.

Provsmakning i butiken är endast tillåtet när det är tydligt skyltat, i samband med en produktnyhet. Är man osäker på det man köper får man köpa lite och gå hem och prova, menar hon.

Man misstänks för stöld – smakade på nötter