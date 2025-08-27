Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor /Volvo

Stopp i Volvo-fabriken – det var orsaken bakom

Publicerad: 27 aug. 2025, kl. 12:00
Bild på ett Volvo-märke och en Volvo-bil.
Stopp i Volvo-fabriken – inga bilar kan tillverkas. Genrebilder. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Christine Olsson/TT

Under måndagen och tisdagen rådde det ett stopp i den svenska Volvo-fabriken i Torslanda. Tillverkningen av bilar avstannade och personalen fick andra arbetsuppgifter. Anledningen var materialbrist.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Volvo, Volvo Car, Bil

Volvo har en av sina fabriker i Torslanda i Sverige. Men under tisdagen hade fabriken stått stilla i nästan ett dygn. 

Fabriken producerar cirka 290 000 bilar per år, eller 60 bilar i timmen. Även ett kortare stopp påverkar alltså biltillverkningen något.

LÄS MER: Ica har fått nog – rasar på kunderna

Stopp i svenska Volvo-fabriken

Anledningen till stoppet i början av veckan var, enligt bolaget, att man har brist på material.

Annons

– Produktionen står stilla och det gör den på grund av leveransförseningar av en komponent som behövs för att kunna bygga bilarna, säger Magnus Holst, pressansvarig på Volvo Car Sverige, till Göteborgs-Posten.

LÄS MER: Här kan du köpa chips – med smak av batteri

Personalen får andra arbetsuppgifter

När bandet står stilla i fabriken och man inte kan tillverka bilar får personalen hitta på andra arbetsuppgifter som till exempel underhållsarbete.

– Det är inte ovanligt att man avbryter produktionen av olika anledningar och då finns det mycket annat att göra. Det är inte så att man sitter still utan vid sådana här tillfälliga stopp finns det rutiner för hur man hanterar det, säger Holst till Göteborgs-Posten.

Då kan bilarna börja tillverkas igen

Förhoppningarna var att man skulle komma igång med produktionen igen under tisdagskvällen, över ett dygn efter stoppet inleddes. 

Och när Nyheter24 kommer i kontakt med Magnus Holst på onsdagsmorgonen kan han bekräfta att produktionen kom igång igen under tisdagen, som man hade hoppats.

LÄS MER: Här förbjuds Labubus – för farliga för att sälja

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:00
Nyheter
/ Motor

Stopp i Volvo-fabriken – det var orsaken bakom

Igår
21:00
Nyheter
/ Utrikes

Nya trafikregler införs här – börjar gälla 1 september

Igår
19:30
Nyheter
/ Motor

Bilmärket som vill behålla V12-motorn "så länge som möjligt"

Igår
16:30
Nyheter
/ Motor

Anmäl direkt – om det här händer med din registreringsskylt

Igår
13:45
Nyheter
/ Motor

Bilförare riskerar skyhöga böter – om de inte gör detta

Igår
10:37
Nyheter
/ Elbil

Daniel har väntat i två år på nytt batteri till sin elbil

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons