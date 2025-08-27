Stopp i Volvo-fabriken – det var orsaken bakom

Under måndagen och tisdagen rådde det ett stopp i den svenska Volvo-fabriken i Torslanda. Tillverkningen av bilar avstannade och personalen fick andra arbetsuppgifter. Anledningen var materialbrist.

Volvo har en av sina fabriker i Torslanda i Sverige. Men under tisdagen hade fabriken stått stilla i nästan ett dygn.

Fabriken producerar cirka 290 000 bilar per år, eller 60 bilar i timmen. Även ett kortare stopp påverkar alltså biltillverkningen något.

Stopp i svenska Volvo-fabriken

Anledningen till stoppet i början av veckan var, enligt bolaget, att man har brist på material.

– Produktionen står stilla och det gör den på grund av leveransförseningar av en komponent som behövs för att kunna bygga bilarna, säger Magnus Holst, pressansvarig på Volvo Car Sverige, till Göteborgs-Posten.

Personalen får andra arbetsuppgifter

När bandet står stilla i fabriken och man inte kan tillverka bilar får personalen hitta på andra arbetsuppgifter som till exempel underhållsarbete.

– Det är inte ovanligt att man avbryter produktionen av olika anledningar och då finns det mycket annat att göra. Det är inte så att man sitter still utan vid sådana här tillfälliga stopp finns det rutiner för hur man hanterar det, säger Holst till Göteborgs-Posten.

Då kan bilarna börja tillverkas igen

Förhoppningarna var att man skulle komma igång med produktionen igen under tisdagskvällen, över ett dygn efter stoppet inleddes.