Ica-butiken förbjuder unga att handla i grupp: "Fungerat bra"

En Ica-butik i Östersund har anklagat för att diskriminera kunder, då de bara tillåter en skolungdom i taget under vissa tider. Nu svarar butiken på kritiken.

En Ica-butik i Östersund lade i dagarna ut en bild på en skylt som står framför butiken. Pä skylten står det att endast en skolungdom får vistas inne i butiken mellan klockan 08.00 och 15.00 på skoldagar.

Övriga skolungdomar som vill handla får vänta utanför tills det är deras tur.

Kunderna anklagar Ica för diskriminering

Bilden har fått stor spridning och har i skrivande stund 1 800 kommentarer. I kommentarerna är det många som anklagar butiken för att vara diskriminerande och är rasande.

"Diskriminering i sin ädlaste form?", skriver en kund och flera håller med.

"Diskriminering av ungdom. Hur ska en enskild ungdom veta om det finns en annan ungdom i butiken? Ska ni ha ett kösystem med kölapp för ungdomar? Då kan ni ha ett system där en butiksvärd går med varenda person. Under mina år som butikschef utgjordes snattare av alla åldrar och olika samhällsklasser. Skulle jag vara ungdom skulle jag känna mig kränkt som sjutton."

"Undvik att handla där! ungdomarna är framtidens barnfamiljer!!"

Ica-butikens beslut skapar diskussioner

Men det finns även de kunder som förstår butikens situation och är stöttande till beslutet.

"Jag förstår handlaren till hundra procent. Brukar bli så förbannat stökigt när det vräker in massa ungdomar."

"Ni som gnäller kan väl ta och betala det som försvinner av dom som snattar? Det är helt galet vad det daltas/curlas med barn/ungdommar idag".

"Jag förstår verkligen inte hur det här kan uppröra så. Vi hajar ju anledningen, eller är det den delen vi missar?"

"Blir äcklad av många vuxnas åsikter här! Det är en privatägd verksamhet, ta istället ansvar för era barn och deras agerande. Se detta som ett tecken till att ta upp dessa samhällsproblem för att uppfostra ditt barn, oavsett om det är en individ som missköter sig eller ej."

Ica-butiken svarar på kritiken

Nyheter24 har pratat med Carl-Johan Winblad som jobbar på Ica Tegelplan i Östersund.

Han berättar att regeln funnits i ett års tid och fungerat bra i butiken och gett personalen en bättre arbetsmiljö, kunderna en bättre kundmiljö och en möjlighet att begränsa snatterier och tillmötesgå skolorna runtomkring.

– Vi har haft denna regel sedan ett år tillbaka och det har fungerat väldigt bra i butiken. Många av de här ungdomarna tyckte det var roligt att leva rövare när dem besökte butiken. Genom till exempel att göra olika challenges från sociala medier med gurkor och annat i butiken, förklarar Winblad för Nyheter24.

Han berättar även att personalen ska ha utsatts för hot och otrygga situationer när de försökt prata med skolungdommarna.

– När vi försökte stävja detta så ledde det till otrygga situationer där hot förekom. Polis tillkallades vid ett antal tillfällen för att avhysa folk.

Genom att endast tillåta en ungdom i butiken åt gången under skoltid har problemet med stök i butiken och obehag för personalen kunnat lösas. Han poängterar även att alla är välkomna in i butiken, bara man väntar på sin tur.