Försvunnen sjubarnsmamma hittad död i Texas

Publicerad: 4 sep. 2025, kl. 15:05
Uppdaterad: 4 sep. 2025, kl. 15:11
Genrebilder. Foto: Carolyn Kaster/TT & Anders Wiklund/TT

​En 39-årig sjubarnsmamma som försvann den 15 augusti i Texas har hittats död.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Den 39-åriga kvinnan hade besökt en bar i Lott i Texas, men kom aldrig hem. Två dagar senare slog hennes dotter larm på sociala medier där hon vädjade om allmänhetens hjälp, skriver People

Försvunnen sjubarnsmamma hittad död 

För den lokala tv-stationen KWTX berättade en av kvinnans söner att det inte var likt henne att försvinna på det sättet. 

– Det är inte likt min mamma. Hon har alltid sin telefon på sig, och svarar på alla samtal och meddelanden man skickar till henne, sa han i samband med försvinnandet. 

Den 18 augusti fick polisen ett larm om att man sett en bil i en flod. Dykare och räddningstjänst lyckades bärga fordonet, och dagen efter bekräftade polisen att sjubarnsmamman anträffats död i bilen. 

Utredning pågår

Familjen misstänker att någon kan ligga bakom dödsfallet. För KXXV har en av 39-åringens döttrar berättat att mamman ringt och berättat att en man skulle komma och hämta henne på baren. 

– Han måste ha något med det att göra, sa hon. 

Polisen har bekräftat att en utredning kring kvinnans dödsorsak pågår. 

