Katten var försvunnen i 13 år – dök plötsligt upp i trädgård

När en katt dök upp i en trädgård i Brentwood, trodde ingen att den hade varit försvunnen i över ett decennium. Var hade katten hållit hus alla dessa år?

Då och då springer husdjur bort från sina familjer. Ibland kan det handla om veckor, ibland månader.

Men denna gång var det 13 år senare.

Vad hände under de där åren och vem såg katten? Här är historien om katten Tilly, katten som ingen glömmer.

Försvunnen katt hittad efter 13 år

Annons

När en svart katt plötsligt dök upp i Jessica Davies trädgård i Brentwood, England, anade hon att något inte stod rätt till. Katten, som senare skulle visa sig vara en 15-årig hona, började sakta men säkert göra sig hemmastadd.

Jessica och hennes familj började mata henne och kallade henne för "Bobby" i tron om att katten var hemlös.

Några veckor senare tog Jessica kontakt med en vän, som driver den lokala kattorganisationen "Meows Kitten & Cat Rescue". Och med hjälp av en chipläsare kunde de snart ta reda på att katten hade en ägare – eller åtminstone haft en.

Kontaktuppgifterna var gamla, men ett namn dök upp. Med hjälp av ett inlägg på Facebook påbörjades en diskussion och många hörde av sig.

Annons

Var katten hörde hemma från början

Många i området kände igen namnet på kattens tidigare ägare och mindes samtidigt katten Tilly från en djuraffär, ungefär 50 kilometer bort. Det visade sig att katten hade försvunnit 2012 och varit saknad sedan dess.

Katten var en butikskatt och mycket omtyckt av stammisar. Jo Rosewell, en tidigare anställd i butiken, blev väldigt känslosam när hon hörde nyheten.

"Det är så underbart att veta att hon fortfarande är med oss. Hon var saknad och älskad", säger hon till BBC.

Butiksägaren som en gång tog in katten är dessvärre avliden, och kunde inte ta emot Tilly. Därför blev Jessica Davies den försvunna kattens nya ägare – ett decennium senare.

Vad gjorde Tilly i 13 år?

Ingen vet var katten har hållit hus alla dessa år. Jessica tror att hon har hoppat in i en leveransbil och av misstag färdats bort.