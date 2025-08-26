Nyheter24
Nyheter /Utrikes /USA

Försvunnen flicka hittad vid liv – efter fyra år

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 15:00
Genrebilder. Foto: Hasse Holmberg/TT & Johan Nilsson/TT

En amerikansk flicka som försvann för fyra år sedan har hittats vid liv.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

USA

Flickan, som anmäldes försvunnen den 5 november år 2021, var bara ett spädbarn när hon försvann. I somras hittades hon välbehållen i ett hem i Chicago, skriver Newsweek

LÄS MER: Försvunnen man hittad – efter 66 år

Biologiska mamman efterlyst 

Vid försvinnandet var flickan omhändertagen av Department of Children and Family Services, DCFS. Även hennes biologiska mamma anmäldes försvunnen i samband med flickans försvinnande – och man misstänkte då att modern och barnet befann sig tillsammans. 

Vid tidpunkten var den biologiska mamman även efterlyst för att ha begått både stölder och rån. 

LÄS MER: Försvunnen svensk hittad död i Norge

Den 1 januari 2025 begärde polisen i Chicago hjälp från federala myndigheter för att försöka lokalisera flickan. Utredningen ledde poliserna till en bostad där ett vittne sett en flicka som troddes vara mellan fyra och fem år gammal. 

Poliserna kunde därefter bryta sig in i bostaden och omhänderta barnet, som visade sig vara den försvunna flickan. Den biologiska modern, som också befann sig i bostaden, försökte fly från platsen, men kunde snart gripas av polis då hon fortfarande var efterlyst. Mamman försattes senare i häkte. 

Flickan är återigen under DCFS:s vårdnad. 

LÄS MER: Barnbidraget kommer inte den 20 september – det är orsaken

