Försvunnen flicka hittad vid liv – efter fyra år 

En amerikansk flicka som försvann för fyra år sedan har hittats vid liv.

Flickan, som anmäldes försvunnen den 5 november år 2021, var bara ett spädbarn när hon försvann. I somras hittades hon välbehållen i ett hem i Chicago, skriver Newsweek.

Biologiska mamman efterlyst

Vid försvinnandet var flickan omhändertagen av Department of Children and Family Services, DCFS. Även hennes biologiska mamma anmäldes försvunnen i samband med flickans försvinnande – och man misstänkte då att modern och barnet befann sig tillsammans.

Vid tidpunkten var den biologiska mamman även efterlyst för att ha begått både stölder och rån.

Den 1 januari 2025 begärde polisen i Chicago hjälp från federala myndigheter för att försöka lokalisera flickan. Utredningen ledde poliserna till en bostad där ett vittne sett en flicka som troddes vara mellan fyra och fem år gammal.

Poliserna kunde därefter bryta sig in i bostaden och omhänderta barnet, som visade sig vara den försvunna flickan. Den biologiska modern, som också befann sig i bostaden, försökte fly från platsen, men kunde snart gripas av polis då hon fortfarande var efterlyst. Mamman försattes senare i häkte.