Kvinna hittades död på kyrkogård – man grips 20 år senare

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 19:00
Kvinna och amerikanska flaggan.
20 år senare händer det. Valerie Laguna på bilden till vänster. Foto: Texas Department of Public Safety & Jonas Ekströmer/TT

Efter 20 år av sorg har en man nu gripits för mordet på Valerie Laguna – ett fall som aldrig släppt taget om de som minns.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ibland händer tar rättvisa lång tid, till och med så mycket som decennier. 

För familjer som förlorat en älskad person utan svar kan åren av ovisshet vara lika plågsamma som förlusten. 

Efter många år av obesvarade frågor och intensivt letande har en man nu gripits för mordet på den 26-åriga kvinnan som hittades död på en kyrkogård i Texas sommaren 2005. 

Vad hände egentligen – och varför tog det så lång tid?

26-årig kvinna hittades död på kyrkogård

Valerie Laguna var nio månader gravid när hon senast sågs vid liv tidigt på morgonen den 19 juli 2005 i en privatbostad. Senare samma dag hittades hennes kropp på en kyrkogård i Cotulla, Texas – död.

Enligt myndigheterna dog hon av trubbigt våld mot huvudet, rapporterar CBS News.

Trots att fallet förblev ouppklarat i många år, gav varken polis eller samhälle hoppet. Det har hela tiden varit ett prioriterat för La Salle County Sheriff’s Office, där man har lagt stort fokus på att hitta svar.

De gav helt enkelt inte upp. 13 år efter mordet, under 2018, utlyste myndigheter en belöning på upp till 6 000 dollar, motsvarande omkring 56 000 svenska kronor, till den som kunde bidra med information som ledde till ett gripande. 

Man gripen för mord – 20 år senare

Nu, 20 år senare, har Saul Gonzales, 66 år, gripits och åtalats för mord. 

Nu sitter han häktad med borgen som är satt till 1 miljon dollar, motsvarande 9,4 miljoner svenska kronor. 

Polisen har inte lämnat några detaljer om vad som ledde till gripandet, men uppger att det var tack vare en mer avancerad kriminalteknik som kopplingen mellan Gonzales och brottet kunde fastställas.

Flera institutioner i Texas har varit delaktiga i utredningen. 

"I tjugo år har detta samhälle burit på minnet av en fruktansvärd förlust", sa sheriff Hector Ramirez i ett uttalande, enligt CBS News.

Det här gripandet är ett steg i rätt riktning mot rättvisa – och ett ögonblick för sorg, både för offrets familj och för hela samhället. 

Rättvisan: "Fick aldrig möjlighet att bli mamma" 

Sheriffen betonade att fallet inte bara handlade om att lösa ett brott, det var mer som låg bakom. 

Det har varit ett arbete för att hedra Valerie Laguna och ge rättvisa åt en ung kvinna som aldrig fick möjligheten att bli mamma

Nu inleds nästa kapitel, att åtala mannen. Men för många är det redan nu en lättnad att se att arbetet och tålamodet har kommit en bit på vägen.

