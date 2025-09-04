Nyheter24
Över 2 000 döda i Spanien – efter extremhettan

Publicerad: 4 sep. 2025, kl. 19:03
Över 2 000 döda i Spanien – efter extremhettan. Foto: Alberto Saiz/TT/Pexels

I augusti rapporterades 2 177 dödsfall in i Spanien, alla till följd av extremvärmen som drabbat landet. Dödssiffran är den högsta värmerelaterade någonsin i landet.

Saga Engfelt
Reporter

Spanien, Klimat

Flera orter i Spanien har under sommaren drabbats av extrema värmeböljor med temperaturer över 40 gader. 

Över 2 000 död efter augustivärmen

Till följd av den extrema värmen har många människor mist sina liv. Och nu står det klart, att Spanien drabbats av sin högsta värmerelaterade dödssiffra någonsin.

Bara i augusti månad har 2 177 dödsfall rapporterats in, vilket är en ökning med 70 procent jämfört med samma period förra året, vilket även Sveriges Radio rapporterat om.

Klimatfrågan är en central punkt i spank politik

Värmerekorden och de skogsbränder som har drabbat Spanien de senaste åren har gjort klimatfrågan till en central punkt i de politiska debatterna i Spanien. 

Premiärminister Pedro Sánchez vill ha en nationell handlingsplan mot klimatkrisens effekter, med oppositionen istället föreslår att man för register över pyromaner i landet.

