Ikea stänger två cityvaruhus – för en hållbar tillväxt

Publicerad: 1 sep. 2025, kl. 13:00
Ikea-skylt och Ikea-flaggor.
Ikea stänger två cityvaruhus: "Inget lätt beslut". Foto: Magnus Lejhall/TT/Jessica Gow/TT

Ikea meddelade i dagarna att de kommer stänga två av sina cityvaruhus i i Japan. Anledningen är kundernas ändrade köpmönster och att man vill behålla en hållbar tillväxt.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ikea har de senaste åren öppnat cityvaruhus i flera olika storstäder, bland annat i Stockholm och London. Mellan 2020 och 2021 öppnade Ikea tre cityvaruhus i Japan. Men i dagarna meddelade Ikea att de kommer att stänga två av sina cityvaruhus i Tokyoområdet. 

Ikea stänger två cityvaruhus

Men nu har man alltså beslutat sig för att stänga två i Japan, nämligen i Harajuku och Shinjuku. Varuhusen kommer stänga igen i början av 2026, vilket även Ehandel rapporterat om. Samtidigt ska varuhuset i Shibuya bli navet för Ikea i centrala Tokyo.

Anledningen till att man stänger är att kunderna utvecklat nya köpmönster och köpvanor. För att möta dessa och samtidigt kunna behålla en hållbar tillväxt i staden behöver man slå igen båda cityvaruhusen.

Hållbarhetschef för Ikea Japan: "Inget lätt beslut"

För att stärka tillväxten ytterligare kommer Ikea satsa på företagets e-handel, app och nätverk av utlämningsställen i Tokyo.

– Det är inget lätt beslut, och det har fattats med stor omsorg och eftertanke, säger Petra Färe, vd och hållbarhetschef för Ikea Japan, till Ehandel.

Att man stänger två varuhus i Japan betyder inte att det är en nedgradering som helhet, utan bara att man vill utvecklas i ett annat format i landet. Under hösten 2025 kommer Ikea bland annat öppna ett nytt varuhus i Hiroshima.

