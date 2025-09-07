Här kan du läsa mer om Kim Jong-Uns dotter, vars namn påstås vara Kim Ju Ae.

Kim Ju Ae namn – vad heter hon egentligen?

Namnet Kim Ju Ae avslöjades år 2013 av den tidigare amerikanske basketspelaren Dennis Rodman, som då hade varit på besök i Nordkorea och träffat Kim Jong-Un, skriver The Guardian. Namnet har inte bekräftats officiellt, men i nyhetsmedier har hon sedan dess kallats Kim Ju Ae.

Kim Ju Ae ålder – hur gammal är hon?

Det är inte känt exakt när Kim Ju Ae är född, men enligt sydkoreanska underrättelsetjänstemän påstås hon vara född år 2013, vilket innebär att hon fyller 12 år 2025, skriver bland annat ABC.

Kim Ju Ae med sin pappa Kim Jong-Un i Nordkoreas huvudstad Pyongyang 2024. Foto: AP/TT

Kim Ju Ae familj – vem är hennes mamma?

Kim Ju Aes mamma är Ri Sol-ju, som är gift med Kim Jong-Un. Paret gifte sig år 2009, när Ri Sol-ju var 23 år gammal, enligt uppgifter till underrättelsetjänsten, skriver CNN.

Kim Ju Ae är även brorsdotter till Kim Jong-Uns döde bror Kim Jong-Nam, som påstås ha blivit lönnmördad av två agenter, vilket Nyheter24 tidigare uppmärksammat. 2019 dömdes en vietnamesisk kvinna till tre år och fyra månaders fängelse för att ha förgiftat Kim Jong-Nam.

– Jag är nöjd. Det är en rättvis dom, sa kvinnan efter beskedet, enligt SVT.

Har Kim Ju Ae syskon?

Det sägs att Kim Jong-Un och hans fru Ri Sol-ju har två barn utöver Kim Ju Ae. En rapport från Sydkoreas underrättelsetjänst från 2017 visar att de även har en son som är född 2010, och ett barn som föddes 2017, vars kön inte har bekräftats, enligt The Guardian.

Kim Ju Ae och Kim Jong-Un. Foto: AP/TT

Kim Ju Ae längd – hur lång är hon?

Det är inte känt exakt hur lång Kim Ju Ae är, men Reuters har tidigare uppmärksammat att hon ser ut att vara ungefär lika lång som sin pappa när de står bredvid varandra. Nyheter24 har tidigare rapporterat att experter som analyserat bilder på diktatorn dragit slutsatsen att han är omkring 162 centimeter lång. Däremot menar de även att han ibland använder inlägg i sina skor för att se längre ut.

Kommer Kim Ju Ae ta över efter sin pappa Kim Jong-Un?

Det har länge spekulerats kring vem som kommer att ta över efter Kim Jong-Un, och många spår att det är Kim Ju Ae som kommer att efterträda sin far. Tonårsflickan började ta plats i offentligheten redan 2022 och har synts tillsammans med sin pappa vid ett antal tillfällen, bland annat vid en militärparad i Peking i september 2025.

– En teori om varför han har med sin dotter är att han förbereder henne på att någon gång i framtiden ta över som ledare, säger Lars Vargö, chef för Stockholm Koreacenter och även tidigare ambassadör i Sydkorea och Japan, till Studio Ett.