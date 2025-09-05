En nioåring som var anmäld försvunnen hittades under torsdagsmorgonen död i en flod. Nu misstänks fostermammans flickvän för att ha mördat flickan.

Under torsdagsmorgonen, lokal tid, hittades en försvunnen nioårig flicka död. Hennes kropp var delvis nedsänkt i en flod i Pennsylvania.

Nu är flickans fostermammas flickvän gripen, misstänkt för mordet på flickan.

La flickans kropp i en sopsäck

När polisen förhörde de andra barnen som befann sig i den döda flickans fosterhem berättade de för polisen hur de sett fostermammans flickvän döda nioåringen, enligt förhörsdokument som Pittsburgh Post-Gazette tagit del av.

Annons

Ett barnen ska ha berättat i förhör hur denne sett flickans kropp stoppas i en svart sopsäck som sedan placerades i en plastpåse.

"Jag kommer aldrig att få träffa min lillasyster igen för hon är i himlen", sa ett av barnen till polisen under förhöret, enligt New York Post.

Fostermammans flickvän förnekar brott

Fostermammans flickvän nekar brott och hävdar att flickan veckan innan bränt sig i badkaret och fått ett sår som blivit infekterat som ska ha gjort henne sjuk. Hon säger även att den nioåriga flickan ska ha dött efter att ha kräkts och kvävts.

Annons

Kvinnan ska även ha sagt till polisen att hon inte vågat ringa 911, eftersom hon inte "ville hamna i trubbel på grund av offrets brännskada och hur mager hon såg ut”, enligt polisens förhör som New York Post tagit del av.

Kvinnan är åtalad misstänkt för mord på nioåringen

Men nu är kvinnan åtalad för mord och enligt förundersökningen ska nioåringen ha dött ”på grund av fysisk misshandel och brist på sökande av läkarvård”.