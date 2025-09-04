20-åring man försvunnen sedan 2005 – nu grips en för mord

Under en utekväll på Kreta försvann Steven och har varit spårlöst borta sedan dess. Nu, 20 år senare, grips en man för mord.

För en brittisk familj blev en semester i Grekland till ett sår som aldrig läkt. Förrän nu.

En man försvann spårlöst under sin första resa utan sina föräldrar. Nu, 20 år senare, har fallet åter öppnats – vad hände egentligen?

20-årig man försvann på semester i Grekland

Det har gått 20 år sedan Steven Cook, en 20-årig man från Sandbach i brittiska Cheshire, försvann under en semester i Malia på den grekiska ön Kreta.

Annons

Det var hans första resa utomlands utan föräldrar – men det slutade i tragedi.

Den 1 september 2005 sågs han senast vid den populära turistorten. Sedan dess har familjen levt i ovisshet, fram till 2017, då hans kvarlevor hittades i en brunn.





Man gripen – 20 år senare

Annons

Under de följande åren förblev fallet olöst, men nu har en man gripits och åtalats för mord. Enligt brittiska och grekiska myndigheter kommer rättegången att hållas i jurydomstolen i Heraklion den 21 oktober.

Enligt grekisk lag kan förhandlingarna hållas utan att den misstänkte är närvarande i rätten, men domstolen har även möjlighet att kräva personligt deltagande, vilket i så fall kan leda till att personen begärs utlämnad till Grekland från Storbritannien.

Polisen har bekräftat att man är medveten om den rättsliga utvecklingen och att man samarbetar med de grekiska myndigheterna. Även familjen får stöd från specialutbildade poliser under processen, rapporterar BBC.

Offrets familj: "Så fina minnen med honom"

Annons

För Stevens bror, Chris Cook, 50, har nyheten om mordåtalet väckt starka känslor, särskilt då den kom bara dagar efter 20-årsdagen av broderns försvinnande.

Denna årsdag blev särskilt tung, eftersom det var den första de fick uppleva utan sina föräldrar, som båda avlidit senaste åren.

Chris minns sin bror som en glad och snäll person, älskad av både vänner och familj.

"Vi har alla har så fina minnen med honom eftersom att han var en så härlig kille", sa Chris till BBC.

Hans sista minne med Steven var när de gick på Champions League-finalen 2005 och såg Liverpool vinna på straffar.

"Vad som än händer kommer vi inte att få någon känsla av rättvisa", sa han.

