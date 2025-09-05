59-årig brittisk kvinna hittad död – försvann från solstol

En 59-årig brittisk kvinna som spårlöst försvann i Grekland den 1 augusti har hittats död.

59-åringen hade varit på semester i Kavala i Grekland med sin make när hon plötsligt försvann, skriver Daily Mail.

59-årig kvinna hittad död – försvann från solstol

Paret hade legat och solat på stranden när maken somnade till, och när han vaknade var hans fru borta.

– Vi tog ett kort dopp eftersom det blåste och var lite vågor. Sedan beställde hon några crêpes och sa att vi kunde ta en skön tupplur efteråt. Tyvärr somnade jag först och när jag vaknade var hon inte där, har maken berättat.

Kvinnans saker låg kvar på solstolen, och maken kontaktade polisen omedelbart, då han visste att hustrun led av mycket ångest och depression.

– Hon skulle inte ha gett sig av utan sina pengar, sina glasögon eller sin medicin, säger maken enligt tidningen.

Hittades på ö

En stor sök- och räddningsinsats inleddes både till havs och på land. Den 4 september, drygt en månad efter kvinnans försvinnande, meddelade polisen att kvinnans kropp hittats på en liten ö, cirka fyra mil från platsen där hon försvann.

Polisen har inlett en utredning kring hur kroppen kan ha hamnat på ön.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring 112.

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.

Suicidezero, fakta och råd.