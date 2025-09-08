Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Dom mot Trump står fast – ska betala 780 miljoner

Publicerad: 8 sep. 2025, kl. 17:02
Uppdaterad: 8 sep. 2025, kl. 18:52
Genrebild. Foto: ROBERTO SCHMIDT

USA:s president Donald Trump ska betala 83 miljoner dollar i skadestånd till författaren och journalisten E Jean Carroll för förtal. Det fastslår en federal appellationsdomstol.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, USA

Bakgrunden till målet är anklagelser om att Trump ska ha våldtagit Carroll i ett provrum på ett varuhus i mitten av 1990-talet.

I en dom i maj 2023 fastslog en domstol att Carroll inte kunnat bevisa att Trump våldtagit henne, men däremot att han begått sexuella övergrepp. Juryn fann även Trump skyldig till förtal, sedan han påstått att anklagelsen var en lögn påhittad för att sälja böcker.

Det civilrättsliga målet fastslogs i december och Trump dömdes att betala fem miljoner dollar i skadestånd.

I ett parallellt mål dömdes Trump i januari förra året att betala 83,3 miljoner dollar, motsvarande 780 miljoner kronor, för upprepade attacker mot Carroll i sociala medier.

Donald Trump överklagade, men på måndagen slog en federal appellationsdomstol fast domen.

”Skadeståndet är rättvist och rimligt”, heter det i domslutet.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
19:08
Nyheter
/ Utrikes

Netanyahu uppmanar invånare: Lämna Gaza stad nu

Idag
18:50
Nyheter
/ Utrikes

Giorgio Armani har begravts

Idag
18:35
Nyheter
/ Utrikes

Det tyckte Melania om Trump första gången de träffades

Idag
17:02
Nyheter
/ Utrikes

Dom mot Trump står fast – ska betala 780 miljoner

Idag
14:04
Nyheter
/ Utrikes

Flera döda i protest mot sociala medieförbud

Idag
13:32
Nyheter
/ Utrikes

Pussy Riot-aktivist släppt i Polen

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons