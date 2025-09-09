Greta Thunbergs fartyg i brand – blev beskjutet

Ett av de fartyg som ingår i den konvoj som reser mot Gaza för att lämna nödhjälp har börjat brinna. Enligt organisationen Global Sumud Flotilla (GSF) träffades den av en drönare. Det förnekas av tunisiska nationalgardet.

Det är konvojens "Familjebåt" som träffats och aktivisten Yasemin Acar skriver på Instagram att klimataktivisten Greta Thunberg seglat med båten.

Utöver Thunberg seglar även den nyblivna politiska vilden Lorena Delgado Varas med i konvojen som består av flera fartyg.

GSF skriver i sitt uttalande att alla ombord är oskadda men att båten skadades i en brand som utbröt i samband med händelsen.

Delar klipp

Den portugisiskt registrerade båten befann sig vid den tunisiska hamnstaden Sidi Bou Said när den ska ha träffats. På sociala medier har GSF också publicerat flera videoklipp som sägs visa förloppet.

Annons

– Hjälp! Hjälp!, skriker någon i ett av klippen.

I en video ser något ut att träffa båten från luften varav en eld bryter ut.

”Aggressiva handlingar i syfte skrämma och förstöra vårt uppdrag kommer inte avskräcka oss”, skriver organisationen i sitt uttalande.

”Fullständigt ogrundat”

Elden ska nu vara släckt. Tunisiens nationalgarde säger att händelsen utreds men att uppgifterna om att det ska ha varit en drönare är ”fullständigt ogrundade”.

Annons

– Enligt preliminära resultat bröt branden ut brand livjackorna ombord, säger Houcem Eddine Jebabli, talesperson för nationalgardet enligt AFP.

Han tillägger att det kan ha varit en cigarett som orsakat branden.

GSF uppger att organisationens avsikt är att ”bryta den illegala belägringen” av Gazaremsan genom att öppna en humanitär korridor havsvägen.

– Det borde inte vara upp till oss, sade Greta Thunberg inför avresan till medier.