Kidnappade syskon hittade efter fyra år – levde i vildmarken

För fyra år sedan kidnappade Tom Phillips sin tre barn, och begav sig ut i vildmarken i Nya Zeeland. Nu har han skjutits till döds av polis, och syskonen har hittats oskadda.

Efter en tvist där mamman fått vårdanden om de tre syskonen, då fem, sju och åtta år, valde pappan Tom Philips att ta sina barn och gömma sig i skogen utanför staden Marokopa i Nya Zeeland. Det var i december 2021, och sedan dess har det inte gått att få kontakt med pappan eller barnen, skriver flera medier bland annat BBC.

Fallet har fått stor medial uppmärksamhet när Tom Phillips då och då visat livstecken när han begått flera olika brott, som bankrån, inbrott och stöld av flera fordon.

Den första efterlysningen av Tom Phillips och de bortförda barnen. Foto: NZ Police

Livstecken från barnen

Hoppet om att hitta barnen vid liv har inte släckts under åren, eftersom de synts vid åtminstone två tillfällen sedan kidnappningen.

Vid ett inbrottsförsök 2023, hade Tom Philips med sig ett av barnen. Och för ungefär ett år sedan upptäcktes hela familjen av några vildsvinsjägare i skogen. De beskrev då att pappan och de tre barnen kom gående på led, klädda i kamouflagekläder bärandes ryggsäckar.

Tom Phillips och ett av barnen fångade på övervakningsfilm 2023. Foto NZ Police

Tom Phillips död – sköts av polis

Trots detta, har Tom Phillips lyckats hålla sig och barnen gömda för polisen, fram tills den 8 september, nästa fyra år efter bortförandet, skriver NZ Herald.

Natten mot måndagen sågs han och ett av barnen lämna en lanthandel på fyrhjuling, efter ett inbrott. När polisen försökte stoppa fyrhjulingen uppstod skottlossning. Philips sköt då en polisman i huvudet, innan han själv sköts ihjäl.

Barnet, en dotter, som var med vid skottlossningen skadades inte.

Tolv timmar senare hittades även de två andra syskonen oskadda vid ett läger omkring två kilometer från platsen för skottlossningen.

Lägret lokaliserades med hjälp av flickan som var med när Tom Phillips sköts ihjäl. Foto: NZ Police

"Vet inte vad de utsatts för"

De tre barnen har i dag hunnit bli nio, tio och tolv år gamla, och deras mamma är informerad om att barnen är återfunna. Men det är inte klart när hon får återförenas med syskonen

– Vi vet inte vad de helt har blivit utsatta för, men vi vet att de har försatts i en ganska dålig position av sin pappa, säger Mark Mitchell, polischef i ett uttalande och fortsätter: