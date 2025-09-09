Efter två veckor långt sökande har en 12-åring hittats död i New Orleans i USA.

En tragedi har skakat invånarna i New Orleans, där en försvunnen pojke nyligen hittats död.

Det som började som en sökinsats efter ett barn slutade i en mordutredning – riktat mot farligt djurliv.

Försvunnen pojke hittad död – attackerad av alligator

Den 12-åriga Bryan, som inte kunde prata och hade särskilda behov på grund av diagnoser, försvann tidigt en morgon i augusti från sitt hem i New Orleans, det rapporterar New York Post.

Klockan fem på morgonen hade han klättrat ut genom ett fönster i sitt sovrum, något som snabbt ledde till en intensiv sökinsats.

Mindre än en timme efter att han lämnat hemmet fångades han av en övervakningskamera, med endast en blöja, ensam ute på gatan. Trots denna observation dröjde det hela fem timmar innan ett 911-samtal om den försvunne pojken besvarades av myndigheterna, något som nu blivit ledande för en intern utredning.

– Jag har inte all information, men det kan finnas skäl som förklarar den fem timmar långa förseningen. Utifrån det vi vet är det orimligt, säger New Orleans polischef Anne Kirkpatrick, under en presskonferens.

Tragiskt fynd i lagun

Efter nästan två veckors sökande hittades Bryans kropp under tisdagen den 27 augusti, i en lagun, i utkanten av New Orleans.

Kroppen bar spår av svåra skador och obduktionen visade att Bryan hade drunknat efter att ha utsatts för trubbigt våld, vilket enligt myndigheterna orsakats av en alligator.

En stad i sorg

New Orleans samlas i sorg över en pojke vars liv slutade alldeles för tidigt, och under tragiska omständigheter.

Fallet har väckt starka reaktioner, både kring hur myndigheterna hanterade de första larmsamtalet, men också om säkerheten i områden där människor lever nära farligt djurliv, enligt New York Post.