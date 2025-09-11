Charlie Kirk har skjutits till döds. Nyheter24 reder ut vem den kontroversiella högerdebattören var.

Det var under en debatt vid Utah Valley-universitetet, den 10 september 2025, som den amerikanske författaren, podcastprofilen och högerdebattören Charlie Kirk sköts till döds på scen. Kirk blev 31 år gammal.

Charlie Kirk innan skjutningen. Foto: Tess Crowley/AP/TT

Charlie Kirk sköts till döds när han satt på en scen vid Utah Valley University. Foto: Tess Crowley/AP/TT

Charlie Kirks familj – växte upp utanför Chicago

Charlie Kirk, född den 14 oktober 1993, växte upp i Prospect Heights – en förort till miljonstaden Chicago, Illinois. Hans pappa arbetade som arkitekt, medan hans mamma jobbade som psykologisk rådgivare, enligt The Independent.

Kirk gick på Wheeling High School, där hans politiska intresse började växa fram. Inte sällan ifrågasatte han liberala lärare, försvarade ekonomen Milton Friedman och propagerade för rätten att bära vapen. Åsikterna om Kirk, bland hans skolkamrater, ska ha gått isär. Vissa kallade honom, enligt Politico, för "otrevlig" och "arrogant", medan andra tyckte att hans utspel var underhållande.

Charlie Kirk grundade Turning Point USA – ligger bakom flera podcasts

Som 18-åring var Charlie Kirk med och grundade organisationen Turning Point USA, vilka förespråkar konservativ politik bland unga på universitet runt om i landet. Organisationen har arrangerat otaliga konferenser och debatter – om allt från ekonomi till invandring – på amerikanska campus-områden, uppger New York Times.

Charlie Kirk var med och grundade Turning Point USA. Foto: Meredith Seaver/AP/TT

Turning Point USA har också lanserat flera populära podcasts, däribland "The Charlie Kirk Show" med just Kirk. Andra poddar som organisationen ligger bakom är till exempel "Culture Apothecary".

Charlie Kirk stöttade Donald Trump

Charlie Kirk var en uttalad anhängare till Donald Trump och den så kallade MAGA-rörelsen. Faktum är att han, år 2022, skrev den bästsäljande boken "The Maga Doctrine", enligt BBC. I samband med det amerikanska presidentvalet beskrev Trumps son, Donald Trump Junior, Kirk som "en av rörelsens verkliga rockstjärnor".

Donald Trump och Charlie Kirk år 2018. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT

Trump själv har, vid flera tillfällen, uttryckt sin tacksamhet för Kirks stöd och samband med 31-åringens död uttryckte presidenten sin sorg i sociala medier.

"Han var älskad och beundrad av ALLA, speciellt mig, och nu är han inte längre med oss. Melania och mina sympatier finns hos hans vackra fru Erika, och hans familj. Charlie, vi älskar dig", skrev han då, enligt DN.

Charlie Kirk hade stort inflytande i sociala medier

Charlie Kirk hade stort inflytande i sociala medier. På Tiktok och X hade han 7,3 respektive 5,2 miljoner följare, enligt SVT, och på Youtube hade han över fyra miljoner följare.

Var Charlie Kirk kristen?

Charlie Kirk var evangelikal kristen, enligt TV4.

Charlie Kirk lämnar efter sig frun Erika och två barn

Charlie Kirk var gift och hade två barn. Foto: Stella Pictures

Charlie Kirk gifte sig med Erika Frantzve Kirk år 2021. Frantzve Kirk, som enligt USA Today är verksam som mäklare i dag, driver organisationen Everyday Heroes Like You och har tidigare vunnit skönhetstävlingen Miss Arizona.