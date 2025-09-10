Den inflytelserike konservative debattören och aktivisten Charlie Kirk har skjutits under ett framträdande vid ett universitet i Utah i USA, rapporterar amerikanska medier.

Kirk hade talat i omkring 20 minuter när skott plötsligt hördes. En talesperson för universitet säger till NBC att Kirk träffades av skott och att han fördes från platsen av säkerhetspersonal. Skadeläget är oklart.

Ingen annan uppges ha skjutits. Enligt BBC har en person frihetsberövats.

Donald Trump manar via sin plattform Truth Social till bön för Kirk.

"Be för Charlie"

”Vi måste alla be för Charlie Kirk, som har blivit skjuten. En fantastisk kille rakt igenom”, skriver Trump.

Även vicepresident JD Vance uppmanar sina följare på X att be för Kirk. Flera andra politiska tungviktare har reagerat med bestörtning över händelsen, däribland försvarsminister Pete Hegseth, justitieminister Pam Bondi, representanthusets talman Mike Johnson, hälsominister Robert F Kennedy och Kaliforniens demokratiske guvernör Gavin Newsom.

31-årige Kirk är en konservativ politisk kommentator, debattör och mediepersonlighet som står nära USA:s president Donald Trump.

Han är medgrundare till organisationen Turning Point USA och befann sig enligt organisationens hemsida på Utah Valley University som en del av vad som beskrivs som en samtalsturné med fokus på konservativa värderingar.