Det var den 9-åriga flickans pappa som under en semester med dottern i somras anmälde henne försvunnen i delstaten New York i USA.

Pappan och flickan var på besök i Lake George i delstaten New York den 20 juli när pappan plötsligt anmäler sin dotter försvunnen. Till polisen säger han att dottern blivit kidnappad och bortförd i en vit skåpbil av två okända män.



Vädjade om allmänhetens hjälp

Myndigheterna i delstaten gick därefter ut med information till allmänheten då man trodde att flickan befann sig i fara, och uppmanade invånare att hålla utkik efter henne.

Men enligt uppgifter till ABC fanns det luckor i pappans vittnesmål som gjorde att polisen började ana misstankar.



9-åriga flickan hittades död i damm

Dagen efter att den 9-åriga flickan anmälts försvunnen hittades hennes kropp livlös i en damm i Ticonderoga i New York, och en undersökning visade att flickan avlidit av syrebrist till följd av drunkning.

Dagen efter grips flickans pappa misstänkt för mord och för att ha försökt dölja kroppen. Enligt myndigheterna ska han ha mördat sin dotter och lämnat hennes kropp på en plats där han trodde att ingen kunde hitta henne.

En vän till mannen har berättat att han älskade sin dotter men ogillade att känna sig "bunden" av sitt föräldraskap. Det är dock oklart om detta på något sätt kan ha varit kopplat till mordet, skriver People.