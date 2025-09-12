Nyheter24
Expresidenten Jair Bolsonaro döms till 27 års fängelse

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 00:22
Uppdaterad: 12 sep. 2025, kl. 07:57
Jair Bolsonaro döms till fängelse. Foto: Luis Nova/TT & Andre Penner/TT

Brasiliens expresident Jair Bolsonaro döms till 27 år och tre månaders fängelse för kuppförsök. Bolsonaros försvarare uppger att domen kommer att överklagas. Även USA:s president Donald Trump uttrycker missnöje.

Beskedet om fängelsestraffet kom från Brasiliens högsta domstol sedan fyra av fem domare röstat för en fällande dom. De fyra fann expresidenten skyldig på samtliga fem åtalspunkter.

Bolsonaro döms till 27 års fängelse 

När den sista domaren sagt sitt kom beskedet att Jair Bolsonaro döms till 27 år och tre månader i fängelse.

Målet rör händelserna efter presidentvalet 2022, vid vilka Bolsonaro anklagas för att ha försökt iscensätta en statskupp för att behålla makten.

Några timmar efter domen meddelade Bolsonaros försvarare att de kommer att överklaga ”på lämpligt sätt, även på internationell nivå".

”Försvaret anser att de utdömda straffen är oerhört överdrivna och oproportionerliga", heter det i ett uttalande som publicerats i sociala medier av Fabio Wajngarten, jurist och medarbetare till Bolsonaro.

Bolsonaro har bland annat anklagats för att ha känt till en plan om att förgifta landets nuvarande president, Lula da Silva, samt för att ha beväpnat kriminella gäng i syfte att installera sig själv som president.

Alexandre de Moraes, en av de fem domarna, har i veckan beskrivit situationen som att ”Brasilien höll på att återvända till att vara en diktatur”. Hans domarkollega Cármen Lúcia, som även hon röstade för en fällande dom, beskriver Bolsonaro som "en ledare för en organisation som iscensatte alla möjliga åtgärder för att behålla eller ta makten”.

70-årige Bolsonaro är för närvarande satt i husarrest i landets huvudstad Brasília.

Kritiseras av Donald Trump

USA:s president Donald Trump sade under torsdagen att han var ”mycket missnöjd” med den fällande domen.

– Det är precis som de försökte göra med mig, men de kom inte undan med det alls, sade Trump.

Landets utrikesminister Marco Rubio kallar processen mot Bolsonaro för en ”häxjakt”.

”Brasiliens högsta domstol har orättvist dömt före detta president Jair Bolsonaro till fängelse”, skriver Rubio på X och tillägger att USA kommer att ”reagera på lämpligt sätt”. Den amerikanska regeringen har tidigare belagt Brasilien med 50-procentiga tullar som president Trump direkt kopplat till rättegången mot Bolsonaro.

”Hot som de som i dag framfördes av USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer inte att skrämma vår demokrati”, svarar Brasiliens utrikesdepartement på X.

Fakta: Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, född 21 mars 1955 i São Paulo, är en brasiliansk politiker och före detta militär.

Han var Brasiliens president 2019–2023.

Bolsonaro är känd för sin nationalkonservativa och polariserande stil och har uttryckt sitt stöd för Brasiliens militärdiktatur (1964–1985).

Bolsonaro har kritiserats för sin hantering av coronapandemin, den ökande avskogningen av Amazonas och sina fräna uttalanden om minoriteter och kvinnor.

Han förlorade presidentvalet 2022 till Lula da Silva.

