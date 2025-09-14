Körde 252 km/h på 50-väg – slipper böter

En tysk bilförare körde hela 252 kilometer i timmen på en väg i ett tätbebyggt område. Hur slapp han böter?

Hastighet är en grundläggande del av trafiksäkerheten. Trots detta väljer vissa förare att tänja på gränserna, ibland på sätt som väcker både oro och förvåning.

Vad händer när någon kör i en hastighet som är mer än fem gånger högre än tillåtet, mitt i ett tätbebyggt område?

Det hände nämligen nyligen på en väg i Tyskland, något som har fått många att höja på ögonbrynen.

Körde över 250 km/h – slapp betala böter

På ön Sylt, ofta kallad Tysklands lyxigaste semesterparadis, registrerades en bilist som körde i otroliga 252 kilometer i timmen, på en 50-väg. Händelsen inträffade på Bahnweg i Westerland, ett område där lokala myndigheter under flera år försökt minska alla dessa fartsyndare, rapporterar Aftonbladet.

Men trots den extrema hastigheten kommer föraren att slippa både böter och andra rättsliga påföljder.

Anledningen? Den typ av hastighetsmätare som användes på platsen saknade förmåga att fotografera bilar och identifiera föraren.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Inga bevis – inga böter

Eftersom det inte finns någon identifiering av varken bil eller förare, går det inte att driva frågan vidare. Resultatet blev därför: ingen bot och inget indraget körkort.

Men, om föraren skulle åkt fast skulle det normalt innebära: två prickar i registret, indraget körkort i minst tre månader och böter på motsvarande 8 800 kronor.

Senast i maj i år uppmättes 249 km/h på samma väg, vilket tyder på att det inte rör sig om en enstaka gång.

Den genomsnittliga hastigheten på sträckan är däremot betydligt lägre, omkring 35 km/h under somrarna.

Kommunen "Måste agera"

Med tanke på att det återkommande problemet undersöker kommunen nu möjligheterna att ersätta de befintliga mätarna med mer avancerade fartkameror, sådana som faktiskt kan användas som bevismaterial i rätten.

Händelsen väcker frågor, minst sagt. Vad är okej och inte?