Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Det händer om du håller in knapparna på bilnyckeln samtidigt

Publicerad: 9 sep. 2025, kl. 19:36
Bilnyckel och bil som står parkerade på en parkering.
Foto: Fredrik Sandberg/TT & Anders Wiklund/TT

Det finns en dold funktion i vissa bilmodeller som utlöses när man trycker ned två knappar på bilnyckeln samtidigt – vad gäller?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Motor, Bil

Tänk om det finns dolda funktioner inbäddade i din bilnyckel? Som att få bilens fönster att reagera utan att du är i bilen, eller kanske till och med anpassar sig efter situationen?

LÄS MER: 18 vanliga bilar som kan bli olagliga när 2G-nätet släcks

Hålla in båda knapparna på bilnyckeln samtidigt

Genom att trycka in upplåsningsknappen och låsknappen samtidigt – och hålla dem nedtryckta i omkring 3-5 sekunder – kan du aktivera en automatisk funktion i många bilmodeller, rapporterar Teksiden

När du gör detta kan samtliga fönster, och ibland även soltaket, öppnas eller stängas i ett svep. Perfekt för att snabbt ventilera bilen varma sommardagar eller stänga fönster vid ett plötsligt regnoväder. I vissa fall finns det även alternativ där bara förarens fönster reagerar – ett smidigt alternativ när du bara vill släppa in luft, utan att påverka kupén. 

Annons

LÄS MER: 5 nya lagar för bilägare under 2025

Ett annat knep med bilnyckeln

Vidare finns en metod för snabb fönsterhantering. Genom att dubbeltrycka på upplåsningsknappen – och hålla inne vid andra tryckningen – aktiveras ett så kallat "Express Down Window"-läge. 

Denna funktion låter fönstren rullas ned helt och hållet, vilket fungerar på nyare modeller som Honda och Nissan. Några av modellerna som nämnts är:

  • Honda Accord (2004)
  • Honda CR-V (2008, 2012 och 2016)
  • Honda Clarity (2018)
  • Nissan Qashqai (2024)
  • Äldre modeller som Nissan Altima (2005)
Annons

LÄS MER: Nya körkortsregler i Sverige – börjar gälla 2026

Har din bil funktionen? Var uppmärksam

Funktionerna finns dock inte i alla bilar. Det kan variera beroende på tillverkare, och i vissa bilar låter du själv välja vilka fönster som ska reagera via bilens meny, medan andra har färdigställda inställningar. 

Det har inte offentliggjorts vilka exakta bilmodeller som omfattas av funktionen – man får helt enkelt testa sig fram. 

Men det är viktigt att, om man äger till exempel en Honda eller Nissan, vara uppmärksam med att knapparna kan tryckas in av misstag – och att alltid dubbelkolla det innan man lämnar bilen ur sikte, rapporterar Motor 1.

Då fönster plötsligt kan rullas ned, utan att man märker det.

Kommer du att testa dolda funktionen? Kommentera!

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:23
Nyheter
/ Motor

Över 900 000 bilar återkallas – är din med på listan?

Idag
19:36
Nyheter
/ Motor

Det händer om du håller in knapparna på bilnyckeln samtidigt

Idag
17:30
Nyheter
/ Motor

Kinesiska bilmärken bäst på säkerhet

Idag
10:30
Nyheter
/ Motor

Biljätten som skrotar löfte om 100 procent elbilar till 2030

Igår
17:37
Nyheter
/ Motor

5 nya lagar för bilägare under 2025

Igår
11:30
Nyheter
/ Motor

370 böter på tre dagar: Här struntar cyklister i reglerna

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons