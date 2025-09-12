Nya regler i trafiken – kan börja gälla 1 november

Från och med i år kan du behöva vinterdäcken på redan i mitten av november. Vad gäller egentligen?

Många bilägare har redan nu börjat tänka på vinterdäck, trots att hösten knappt hunnit börja. Ett nytt regelverk är på väg att införas – och det kan förändra hur vi planerar våra däckbyten i både november och april.

Men bara dagar innan beslutet om däckbyte blir officiellt, förbereder sig däckbranschen för att möta ett tidigare tryck än vanligt – och uppmanar bilägare att agera i god tid.

Förändringen? Vinterdäcken ska på tidigare

Enligt det svenska nya förslaget, tidigareläggs kravet på vinterdäck vid vinterväglag från 1 december till 10 november.

Samtidigt förlängs perioden för när vinterdäck måste vara på till 10 april, jämfört med tidigare slutdatum 31 mars.

– Nu är det inte helt klubbat ännu. Förslaget ligger på remiss hos EU-länderna och ingen har kommit med någon invändning ännu och det är bara en vecka kvar av remisstiden, säger Jonas Roupé, vd för Däckbranschens informationsråd, till Carup.



Vad betyder detta? Fordon måste ha vinterdäck från 10 november till 10 april om det råder vinterväglag. Förslaget väntas bli verklighet den 1 november 2025, om inga invändningar inkommer före remisstidens slut den 16 september 2025.

Varför ändras lagen?

Syftet är att skapa bättre framförhållning både för trafikanter och däckverkstäder, samt öka trafiksäkerheten vid plötsliga vinterförhållanden. Branschen har länge efterfrågat en längre period för att hinna serva alla innan snön kommer.

– Egentligen är det här bra, vi har länge önskat att få mer tid både på hösten och våren för att kunna hinna med alla, säger Jonas Roupé, till Carup.

Även Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag, ser positivt på beskedet. Han menar att det är ett välkommet beslut som skapar tydlighet och trygghet på vägarna under vintern.

Strängare regler för vissa

För tunga fordon som lastbilar, gäller hårdare krav. Dessa måste ha vinterdäck monterade under hela perioden oavsett väglag, vilket innebär en tydlig uppstramning av regelverket.

Vad gäller till våren?

Samtidigt planeras en andra förändring till våren 2026, då bilägare kan få längre tid att byta till sommardäck. Exakt datum är inte bestämt, men målet är att förenkla och fördela belastningen för verkstäderna även efter vintern.

Vad innebär vinterväglag?

Vinterväglag definieras av Transportstyrelsen som när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Vinterdäck måste användas under vinterväglag inom den föreskrivna perioden.

Trots att beslutet inte är formellt bestämmt, är det högst troligt att det träder i kraft den 1 november 2025.