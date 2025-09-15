Regeringen lägger 27 miljarder mer på försvaret 2026

Det meddelar statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff tillsammans med de andra Tidöpartiledarna och försvarsminister Pål Jonson.
– Nu tar vi nästa stora steg i upprustningen av det svenska försvaret, säger Kristersson.
Mer exakt rör det sig om 26,6 miljarder kronor mer.
Ökat försvarsbudgeten med 100 miljarder sedan 2022
Satsningen innebär att Sverige nästa år kommer upp i 2,8 procent av BNP på försvaret, och är ett första steg för att nå Natos nya mål om att lägga 3,5 procent av BNP på militärt försvar.
– Vi pratar om mycket stora investeringar i vapensystem och annat försvarsmateriel, både för armén, flygvapnet och marinen, säger statsministern.
En del av pengarna kommer att lånas upp.
– Vi har ökat försvarsbudgeten med 100 miljarder kronor sedan 2022. Det saknar motstycke, om man inte backar tillbaka till kalla krigets allra värsta dagar, säger Kristersson.
Statsministern meddelar också att dagersättningen för värnpliktiga och officersaspiranter höjs, från 146 kronor till 200 kronor om dagen för värnpliktiga, och från 175 till 240 kronor om dagen för officersaspiranter.