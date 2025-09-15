Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Ulf Kristersson

Regeringen lägger 27 miljarder mer på försvaret 2026

Publicerad: 15 sep. 2025, kl. 13:06
Uppdaterad: 15 sep. 2025, kl. 13:29
Det svenska försvaret står inför en kraftig upprustning de kommande åren. Genrebilder. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Mikael Fritzon/TT

Regeringen lägger nästan 27 miljarder kronor mer på försvaret nästa år. Försvarets budget går från 148 miljarder till 175 miljarder.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Ulf Kristersson, Politik, Sverige

Det meddelar statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff tillsammans med de andra Tidöpartiledarna och försvarsminister Pål Jonson.

– Nu tar vi nästa stora steg i upprustningen av det svenska försvaret, säger Kristersson.

Mer exakt rör det sig om 26,6 miljarder kronor mer.

LÄS MER: Ryska drönare kränkte avsiktligen polskt luftrum

Ökat försvarsbudgeten med 100 miljarder sedan 2022

Annons

Satsningen innebär att Sverige nästa år kommer upp i 2,8 procent av BNP på försvaret, och är ett första steg för att nå Natos nya mål om att lägga 3,5 procent av BNP på militärt försvar.

– Vi pratar om mycket stora investeringar i vapensystem och annat försvarsmateriel, både för armén, flygvapnet och marinen, säger statsministern.

En del av pengarna kommer att lånas upp.

– Vi har ökat försvarsbudgeten med 100 miljarder kronor sedan 2022. Det saknar motstycke, om man inte backar tillbaka till kalla krigets allra värsta dagar, säger Kristersson.

Statsministern meddelar också att dagersättningen för värnpliktiga och officersaspiranter höjs, från 146 kronor till 200 kronor om dagen för värnpliktiga, och från 175 till 240 kronor om dagen för officersaspiranter.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:28
Nyheter
/ Inrikes

Trafiken igång på Botniabanan

Idag
14:52
Nyheter
/ Inrikes

Man häktad för mord i Skåne

Idag
14:37
Sport

Samuel Pihlström till final – stor svensk succé

Idag
14:32
Nyheter
/ Inrikes

Rappare döms till fängelse – beordrade mord

Idag
14:10
Nyheter
/ Inrikes

16-åring häktad efter mord vid moské

Idag
13:16
Nyheter
/ Inrikes

S-kravet: Skydda förtroendevalda bättre

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons