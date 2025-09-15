Regeringen lägger 27 miljarder mer på försvaret 2026

Regeringen lägger nästan 27 miljarder kronor mer på försvaret nästa år. Försvarets budget går från 148 miljarder till 175 miljarder.

Det meddelar statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff tillsammans med de andra Tidöpartiledarna och försvarsminister Pål Jonson.

– Nu tar vi nästa stora steg i upprustningen av det svenska försvaret, säger Kristersson.

Mer exakt rör det sig om 26,6 miljarder kronor mer.

Ökat försvarsbudgeten med 100 miljarder sedan 2022

Satsningen innebär att Sverige nästa år kommer upp i 2,8 procent av BNP på försvaret, och är ett första steg för att nå Natos nya mål om att lägga 3,5 procent av BNP på militärt försvar.

– Vi pratar om mycket stora investeringar i vapensystem och annat försvarsmateriel, både för armén, flygvapnet och marinen, säger statsministern.

En del av pengarna kommer att lånas upp.

– Vi har ökat försvarsbudgeten med 100 miljarder kronor sedan 2022. Det saknar motstycke, om man inte backar tillbaka till kalla krigets allra värsta dagar, säger Kristersson.