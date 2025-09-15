Nu förbjuds vissa växtarter på Åland. Det är enligt ett nytt beslut om invasiva växter, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

Allt fler växtarter som tidigare betraktats som oskyldiga prydnader i trädgården visar sig ha en oväntat stor påverkan på naturen.

Myndigheter i Norden och Europa arbetar nu aktivt för att bromsa spridningen av så kallade invasiva främmande arter. Det innebär nya regler som påverkar många trädgårdsägare.

Nya regler för populära trädgårdsväxter

Enligt nya regler som trädde i kraft i september har flera växtarter förbjudits på Åland.

Det är inte längre tillåtet att plantera, odla, sälja eller överlåta arter som kanadensiskt gullris, höstgullris, jättegullris, tysklönn samt de invasiva djurarterna svarthuvad snigel och lövplattmask, rapporterar Ålands Radio.

Växterna förbjuds – gäller 1 september 2027

Men fler förändringar är på väg. Även två populära trädgårdsväxter, vitspirera och rönnspirea, kommer att omfattas av samma restriktioner.

Från och med den 1 september 2027 blir det förbjudet att sprida eller handla med dessa växter. Den som redan nu har dem i sin trädgård ges två år på sig att ta bort dem, enligt Ålands Radio.

Spirorna, som länge varit uppskattade, har visat sig kunna sprida sig aggressivt i naturen. De tar lätt över vägrenar, skogsbryn och andra miljöer där de konkurrera ut inhemska arter.